Gerusalemme/ Gli scienziati hanno scoperto il più grande altare medievale conosciuto nella Chiesa del Santo Sepolcro

L’altare largo 3,5 metri fu realizzato in occasione della ridedicazione della Chiesa del Santo Sepolcro avvenuta il 15 luglio 1149, cinquantesimo anniversario della conquista di Gerusalemme da parte dei crociati. Il tempio, considerato uno dei più importanti santuari cristiani, subì una completa ricostruzione e fu decorato in stile romano, compreso un nuovo altare maggiore.

Nel 1808 scoppiò un incendio e da allora la gente considera l’altare perduto, ha detto Ilya Berkowitz, storico dell’Accademia austriaca delle scienze (OeAW), che ha recentemente scoperto il monumento con l’archeologo Amit Rem della Israel Antiquities Authority. .

Durante i lavori di ristrutturazione, una lastra di pietra del peso di diverse tonnellate, che era stata collocata nella navata posteriore della parte accessibile al pubblico della chiesa, è stata spostata dal muro. Sul retro gli studiosi hanno scoperto ricche decorazioni geometriche che hanno permesso di identificare il pannello come la parte anteriore di una pala d’altare medievale del XII secolo.

Per gli storici la scoperta fa scalpore per diverse ragioni, come si legge in una dichiarazione sul sito dell’OeAW. In primo luogo, il monumento è rimasto a lungo non riconosciuto nel tempio, che è stato intensamente studiato da specialisti e visitato da migliaia di pellegrini e turisti. Anche il retro del dipinto era ricoperto di graffiti dai visitatori.

In secondo luogo, le decorazioni geometriche rinvenute mostrano che l’altare è stato decorato utilizzando una tecnica utilizzata da artisti della famiglia Cosmatica, un gruppo di muratori italiani attivi a Roma nei secoli XII e XIII. I pavimenti, gli altari e altri elementi dell’arredamento dei templi romani erano decorati con caratteristici mosaici. Solo pochi esempi di monumenti della scuola universalista sono conosciuti fuori Roma e uno fuori Italia. Questo è il pavimento dell’Abbazia di Westminster a Londra, realizzato da un artista inviato dal Papa da Roma.

Berkowitz ha confermato che il Papa, inviando uno dei maestri universali nel Regno di Gerusalemme, ha elogiato la chiesa più sacra della cristianità. L’OeAW ha osservato che l’altare ritrovato è la prova di collegamenti diretti precedentemente sconosciuti tra Roma e Gerusalemme, importanti per la storia dell’arte europea. Berkowitz ha aggiunto che forse la ricerca negli archivi papali rivelerà maggiori dettagli sull’altare.

Da Gerusalemme Jerzy Adamiak (PAP)

