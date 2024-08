– Il mio orologio interno di soldato ticchetta e me lo dice Tra cinque anni Dovremo essere socialmente abbastanza stabili per farcela Minaccia militare esterna – ha detto il capitano della Marina tedesca in un’intervista a “Die Welt”. Michael Hess.

La Germania è pronta alla guerra? “Sono lontani dal vedere la minaccia”.

Come ha detto l’ufficiale, nei 30 anni trascorsi dalla fine della Guerra Fredda e dalla divisione della Germania, la nazione ha goduto di pace. Ha anche aggiunto che la società tedesca è attualmente ben lungi dal notare la minaccia esterna.

– La Germania deve essere preparata per questo Potenziale conflitto armato Tra cinque anni – ha confermato l’ufficiale militare.

Alla domanda se fosse il più grande porto marittimo tedesco Amburgodeve essere preparato anche alla guerra, Hess ha affermato che “tutta la Germania deve essere preparata alla guerra”.

– Questo è il compito fondamentale dei politici, dell’esercito, dell’economia e della società, ampiamente inteso. Ciò vale anche per le infrastrutture critiche – e in particolare per Amburgo. Dal punto di vista della NATO, la Germania, in virtù della sua posizione geografica in Europa, è il luogo in cui sono dispiegate le forze NATO. Attraverso la Germania Unità NATO Marciando verso il lato orientale, a Il più grande porto marittimo della Germania Naturalmente, ha un ruolo in questo, ha spiegato Hess.

La Russia minaccia la Germania. Berlino ha risposto

Lo ha riferito sabato l’Agenzia sindacale Vladimir Putin ha minacciato gli Stati Uniti e la Germania. Il dittatore era arrabbiato perché i paesi della NATO trasferivano attrezzature militari sul loro territorio.

In risposta, Berlino ha dichiarato che la Germania non si è lasciata scoraggiare dalle minacce di Mosca di riprendere la produzione di armi a raggio intermedio se gli Stati Uniti avessero confermato la loro intenzione in tal senso. Distribuzione di missili In Germania o altrove in Europa.

