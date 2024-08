L’incidente è successo Nell’Ul. Vitna a Gdynia. Ore dopo, alle 16:30, la polizia ha ricevuto la notizia che un uomo di 28 anni era stato aggredito.

Gdynia. Un uomo di 28 anni è morto in un attacco a coltellate

In una dichiarazione rilasciata dalla polizia della Pomerania, hanno affermato: Sarebbe stato accoltellato anche un uomo di 28 anni. È stato portato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Nonostante gli sforzi dei medici, morto A causa degli infortuni subiti.

Sul luogo dell’incidente sono state condotte le indagini sotto la direzione della Procura. Gli oggetti sono stati messi al sicuro dalle telecamere a circuito chiuso, i testimoni sono stati identificati e le persone informate sono state intervistate. Circostanze dell’incidente.

Tre sospetti sono stati arrestati in relazione all’aggressione al 28enne

“Un’azione molto rapida ha portato la polizia a… Determinazione dell’identità e arresto delle persone coinvolte in questo crimine“- ha scritto in un rapporto della polizia.

Gli agenti lo hanno fermato Tre persone. Tutti sono stati portati alla stazione di polizia dove si stanno adottando le misure pratiche.

