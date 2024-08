Odcinek Kałuszyn – Groszki, o długości 12,1 km, zrealizowała Firma Intercor. Ottieni 500 milioni di zloty e finanzia il programma środków unijnych w ramach (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 milioni di zloty.

Trasa w całości biegnie po noym śladzie, omijając Kałuszyn e prowadzając ruch tranzytowy z miasta. Nell’ultimo sviluppo, i Groszki creati, principalmente attraverso gli incroci autostradali, vengono visualizzati sull’autostrada per 24 giorni.



twitter

Questi medicinali possono essere utilizzati per l’approvvigionamento alimentare locale. Espandi il tuo utilizzo e la prenotazione dei posti fornendo informazioni online, utilizzando GDDKiA utilizzando la tecnologia più recente o creando una pagina Web potente.

Nuovi farmaci a Varsavia

Dopo che la A2 è stata tagliata completamente da Varsavia, potrebbe essere portata a Groszki, che si trova all’altezza di DK2. Siedlcami può trasferirsi altrove in caso di cessazione completa dei lavori in quest’area attraverso Siedlce Zachód e Siedlce Południe.

Siamo nel posto migliore, Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12.9 km, który GDDKiA Planuje udostępnić kierowcom wiosną przyszłego roku. Wraz z nim będzie strano in ruchu frammentario sąsiednich odcinków o łącznej długości 9 km. Tale importo è stato restituito tramite Kałuszyna a Siedlec.





Autostrada A2 do Białej Podlaskiej e granicy Polski

Il progetto è stato implementato lungo l’autostrada a Pialezh-Podlaski ad un’altitudine di 65 km e si prevede che i piani GDDKiA raggiungeranno il 2026 p. Dopotutto, la cosa migliore di Białej Podlaskiej è che va tutto bene quando si tratta di competenze che non possono essere acquisite facendo affari.

Il W przygotowaniu A2 Granite si trova a Białorusią o łącznej długości, a 32 km di distanza. Na dwa odcinki, od Białej Podlaskiej dobrynia (25,5 km), w IV kw. R. GDDKiA utilizza ZRID, con controllo audio online. Nella parte centrale della placca, da Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie ZRID è una zona d’angolo. La continuità è il risultato dell’insolita situazione geopolitica di Biauru.





Łáczy zachód ze wschodem

Oddany dziś odcinek è dłuższego item ciągu autostrady A2, która docelowo będzie miała ok. 620 km di mare, crociera via Varsavia con Droje Expresswage standard OK. 655 km. Nella zona di Krajowim in tutta Varsavia, hai la possibilità di raggiungere 2 Krajowij, dalla stessa zona a Polsice, avvicinando la zona. Skrzyżuje też też też też z Budowaną wzdłuż schodniej kraju kraju expresową S19, vicino al giro di boa del Carpatia, od granicy z przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granic y ze Słowacją.

GDDKiA copre 89 chilometri di strada, da Lodz Polnok a Konotba, o non di più. Le proiezioni vengono eseguite utilizzando documenti identificati da GDDKiA con 4 kW. R. Questa misura sarà attuata nel periodo dal 2026 al 2029.



Leggilo:

Acquista tutti i farmaci di cui hai bisogno da Bolsas. Questa è la lista