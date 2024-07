“Fronti di guerra”. I capi della NATO hanno chiesto: “Ehi, polacchi, cosa state facendo?”

Venerdì Onet ha pubblicato il testo “Battaglione fantasma. Come è nata e caduta la formazione primaria dei territori della Pomerania”. Dice che la 7a Forza di Difesa Territoriale della Pomerania ha deciso di formare un altro reggimento. Dovrebbe essere il migliore. Così, due persone di grande esperienza sono diventate i comandanti: l’ex capo dell’antiterrorismo della divisione marittima della guardia di frontiera e l’ex ufficiale di JW Formoza.

Incoraggiati da un numero così elevato e dai nomi dei comandanti, i volontari si sono riversati nella nuova unità costruita a Kosierzyna. Pensavano di potersi finalmente allenare a un livello professionale più elevato.

Anche prima dell’era Covid, il comando WOT ha acquistato un appezzamento di terreno a Kościerzyna con una vecchia scuola e un palazzetto dello sport. Gli edifici saranno adattati a sedi centrali, magazzini e scopi di formazione. È stato bello. Dopo il covid i giocatori sono tornati a Kościerzyna. Vedono, non c’è scuola né sala nella piazza. Qualcuno dal comando ha deciso che il battaglione non ne aveva bisogno. Sono stati demoliti. Tutto ciò che restava era un padiglione fatiscente con il tetto che perdeva.

Questo è stato il primo passo. Tuttavia, poiché questo sistema WOT è composto da persone ad alta energia, non sono rotti. Hanno iniziato a lavorare contro le restrizioni. Tuttavia, un’assurdità ne seguì l’altra. I soldati si recavano in luoghi remoti per sparare e il trasporto di armi e munizioni per diverse centinaia di chilometri era come una punizione. Ogni elemento delle esercitazioni: soldati, automobili, equipaggiamento, armi, poligono di tiro si trovava in un posto completamente diverso.

Alla fine, uno dei comandanti, come si dice nei detti, gettò via le carte e tornò alla vita civile. Il secondo si è immerso in queste carte. Molti appassionati ed esperti nei loro campi si sono semplicemente arresi. Alcuni rimasero, ma mancarono di slancio. Oggi è raro avere un’intera squadra per uno studio. La formazione è fallita. Ad esempio, durante l’ultimo esercizio si sono esercitati solo i soldati del battaglione. Nessun istruttore. I comandanti cercano qualcuno che possa guidare l’addestramento. A loro non importa di che tipo. Per rendere il tutto ancora più divertente e spaventoso, per diventare istruttore bisogna completare 16 giorni di allenamento e, come dicono i giocatori, sentirsi più forti.

Nel frattempo, un soldato va nell’esercito per addestramento ed esercizio. Un soldato ha anche il diritto di comandare bene. Tuttavia, ciò che contava e conta ancora in WOT sono le barre delle statistiche, le recensioni sui social media, i Mi piace e i video stupidi. Una grande bugia.

Il figlio orfano del comandante

La macchina della propaganda è stata portata a dimensioni inimmaginabili dal creatore e primo comandante della WOT, il generale Wieslaw Kukula. Dopo la sua promozione, ha reso orfano un bambino disabile che, anche con la propaganda, non è riuscito a nascondere i suoi difetti e le sue debolezze come oggi capo del Dipartimento dei Lavori Pubblici. Pertanto, compaiono spesso storie legate alla “costruzione” del battaglione a Kosierzyna. Un bordello come un carro armato russo. Tuttavia, oggi non esiste una risposta chiara alla domanda su come ripulire il pasticcio chiamato WOT, perché oggi questo tipo di truppe può essere paragonato ai vigili del fuoco volontari.

Venerdì, dopo la pubblicazione del testo su Onet, WOT ha emesso una correzione, alla quale risponderemo a breve e che affronteremo nella prossima puntata del podcast.

Massacro di generali

Il filo successivo della conversazione riguardava lo sterminio degli ufficiali polacchi da parte dei servizi segreti militari polacchi. Il punto di partenza è un estratto dal libro “Army in Ruin” di Edita Semla. Un funzionario dello staff dice: “Tutti coloro che sono stati licenziati dal suo incarico e volevano essere reintegrati sono stati precedentemente mandati in prigione”. Ciò significava che i comandanti venivano sottoposti a test della macchina della verità. Un altro pezzo: “Comandante della divisione: Gli ufficiali non si fidano così tanto dei generali che ci sottopongono al test del poligrafo da parte dei servizi. Tutto iniziò con il generale Krzysztof Motacki, che fu il primo comandante del nord-est della divisione multinazionale a Elbilak. ” È un ufficiale di grande esperienza, educato non solo in Polonia, ma anche nelle università della NATO. Sfortunatamente, nel 1989, da giovane ufficiale, fu inviato in Unione Sovietica per un corso di spionaggio. Il caso ha suscitato scalpore nei media.

Nominato dall’ex ministro Antony Masyrevich che vede i russi dietro ogni albero. Ha deciso di uscirne e, ovviamente, lo ha fatto nel suo stile. Il capo del Ministero della Difesa Nazionale si è rivolto ai media e ha affermato che il generale, su sua richiesta, si è sottoposto e ha superato il test del poligrafo. Successivamente questo trattamento da parte delle autorità – va notato che non è conforme ad alcuna disposizione legale – è diventato la norma.

Il problema è che nell’ottobre dello scorso anno sono cambiate le autorità, ma non le modalità di funzionamento dei servizi alle autorità. La nuova leadership del controspionaggio militare segue la strada di Macierewicz. Un esempio molto eclatante è la storia del generale Jaroslaw Gromadzinski, che alcuni anni fa costruì la 18a divisione, che oggi è una formazione forte dell’esercito polacco ed ex comandante dell’Eurocorps. Il Generale fu il primo polacco a ricoprire questa carica.

Dopo il cambio di potere, è stato improvvisamente riferito che il servizio militare di controspionaggio stava indagando sul generale Gromadzinsky. Ciò significava che non aveva accesso a documenti classificati per la durata di queste operazioni e non era quindi in grado di svolgere compiti presso Eurocorps. Una situazione strana. I capi di stato maggiore di Gran Bretagna, Francia e Spagna hanno chiesto: “O polacchi, cosa state facendo?” Quindi il nostro ministero e i dipendenti pubblici hanno rimosso il generale dal suo incarico. Tornò in paese. Il caso suscitò scalpore a livello internazionale. Sono state mosse accuse contro il generale. Intanto si scopre che non ci sono accuse di controspionaggio contro di lui. Tuttavia, il suo buon nome è stato offuscato.

I servi iniziarono improvvisamente a parlare

Perché ne stiamo parlando? La settimana scorsa, il servizio di controspionaggio militare ha annunciato pubblicamente – con una mossa insolita – che avrebbe revocato la certificazione del generale Gromatziski. In precedenza, raramente rendevano pubbliche tali informazioni. Non sembrano simpatici riguardo a chi rilasciano i certificati e da chi li portano via. Tuttavia, nel caso del generale Gromadzinski, hanno deciso di mostrarlo al mondo intero. Abbiamo chiesto perché i servi lo facessero. Ma questa volta è calma. L’unica opzione rimasta al generale è fare appello sotto forma di lettera al primo ministro Donald Tusk. Forse farà appello. Tuttavia, il modo in cui è stato trattato porta a credere che, sebbene il PiS non sia più al potere, i metodi siano rimasti gli stessi.

Il 21 luglio il media ucraino in lingua inglese “Kyiv Post” ha pubblicato un articolo dal titolo “I droni uccidono gli elicotteri d’attacco”. Il fatto è che, a febbraio, il capo di stato maggiore dell’esercito americano, generale Randy George, ha annullato il futuro programma di ricognizione dell’elicottero di volo Essence. Ha anche detto che l’esercito americano sta imparando lezioni soprattutto dal campo di battaglia in Ucraina. La ricognizione aerea è radicalmente cambiata e gli elicotteri d’attacco che hanno funzionato così bene in Afghanistan e Iraq sono stati ora sostituiti dai droni. A questo tema dedichiamo l’ultima, ma più dettagliata, parte del podcast, anche nel contesto dell’esercito polacco.

