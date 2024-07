Fortnite è stato maledetto. Jack Sparrow e i Pirati dei Caraibi si sono uniti al gioco

Epic Games non tarda a portare nuove attrazioni ai giocatori. Questa volta, Pirati dei Caraibi si unisce a Fortnite.

Da oggi fino al 6 agosto alle ore 10:00, i giocatori di Fortnite hanno la possibilità di partecipare ad un nuovo evento legato alla celebre ciurma della Perla Nera. The Curse of Sails, come viene chiamato l’evento, consentirà di partecipare a nuove attività incentrate sulla ricerca di tesori e bottini nascosti, e introdurrà anche diversi nuovi elementi nel gioco.

Altro testo sotto il video

Durante Curse of Sails, i giocatori saliranno su veicoli diversi da quelli usati in Crash. Inoltre, potranno evocare un galeone maledetto e lanciarlo sui loro avversari, dopo aver trovato bottiglie nascoste nei forzieri situati in diversi punti della nave pirata nel Pirate Shoal.

Le missioni dell’evento sono divise in otto parti chiamate “Pergamene dei pirati”, che appariranno in sequenza fino alle 10:00 del 6 agosto.

La prima parte delle missioni del Codice dei pirati è ora attiva.

Le missioni per la seconda parte del Codice dei pirati appariranno il 21 luglio alle 15:00.

Le missioni per la terza parte del Codice dei pirati appariranno il 23 luglio alle 15:00.

Le missioni per la quarta parte del Codice dei pirati appariranno il 25 luglio alle 15:00.

Le missioni per la quinta parte del Codice dei pirati appariranno il 27 luglio alle 15:00.

Le missioni per la sesta parte del Codice dei pirati appariranno il 29 luglio alle 15:00.

Le missioni per la settima parte del Codice dei pirati appariranno il 31 luglio alle 15:00.

Le missioni per la Parte 8 del Codice Pirata appariranno il 2 agosto alle 15:00.

Il completamento di quattro missioni da ciascun manoscritto sbloccherà parti della mappa. Per raccoglierli tutti, riceverai una nave jack.





Inoltre, completare le missioni ti permetterà di riempirti le tasche di oro maledetto. Più raccogli, più oggetti sbloccherai dal Battle Pass di Curse of the Sails! Il Pass La Maledizione delle Vele include un percorso ricompense gratuito e un aggiornamento al percorso ricompense Premium da acquistare per 1.000 V-buck. La traccia bonus gratuita include 11 ricompense sbloccabili, tra cui lo zaino con teschio e spade incrociate, l’ascia della sciabola e il flagello di Jack. Una volta completato il viaggio lungo il percorso della ricompensa, sbloccherai lo zaino ricompensa di Jack!





Per gli avventurieri interessati al percorso in evidenza, c’è Jack Sparrow (che può essere utilizzato anche in LEGO Fortnite), la spada di Jack Sparrow, lo zaino della bussola di Jack e l’emote Giara della Terra. Chi lo completerà riceverà il Maledetto Jack Sparrow, disponibile anche nella versione LEGO Fortnite.









Tuttavia, oltre a Jack Sparrow, i giocatori potranno trovare nel negozio anche Elizabeth Swann, il Capitano Barbossa e Davy Jones.