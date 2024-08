Fondi europei per la scienza in Polonia. Il reclutamento è iniziato!

La Polonia può disporre di gruppi di ricerca e organizzazioni in grado di competere con gruppi stranieri? Forse – e lo è. Tra l’altro grazie ai fondi europei. Quest’anno sono stati stanziati complessivamente 120 milioni di PLN per le agende di ricerca internazionali.

Un vaccino contro il cancro è solo uno dei progetti a cui stanno lavorando i ricercatori polacchi nell’ambito delle agende di ricerca internazionali finanziate dal programma Fondo europeo per l’economia moderna, in breve MAB FENG.

Questo progetto sostiene la creazione o lo sviluppo di gruppi di ricerca e organizzazioni specializzate e leader a livello mondiale che consentiranno il raggiungimento dell’eccellenza scientifica e della competitività. I finanziamenti non coprono la ricerca di base.

La Fondazione polacca per la scienza apre il prossimo bando di concorso per le agende di ricerca internazionali (lunedì 19 agosto).

Le domande possono essere presentate da organismi di ricerca che indicano il ricercatore principale del progetto, cioè una persona con un titolo accademico che è l’autore principale del concetto sostanziale della domanda, l’implementatore di alcuni compiti del progetto e il leader di uno dei gruppi di ricerca. Gruppi di ricerca.

È possibile ottenere finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo, compresa la ricerca industriale, o attività di sviluppo sperimentale, se svolte in collaborazione con almeno un’unità scientifica straniera e che coprono un’area tematica inclusa nella Lista delle National Smart Specialties (KIS).

Il denaro viene assegnato attraverso la competizione. Un progetto può ricevere un massimo di 30 milioni di PLN. Il budget totale ammonta a 120 milioni di PLN.

Il reclutamento durerà dal 19 agosto a lunedì 16 settembre.

Le informazioni sull’occupazione sono fornite da: Dott. M. Anna Skarzynska (skarzynska@fnp.org.pl) e la Dott.ssa M. Kasper Marchlewicz (marchlewicz@fnp.org.pl). Maggiori dettagli anche sul sito istituzione.

Il Programma Agende di Ricerca Internazionali cofinanzia, tra gli altri:

• Centro Internazionale per la Ricerca sull’Occhio (ICTER) dell’Istituto di Chimica Fisica dell’Accademia Polacca delle Scienze

• Centro internazionale per la ricerca sui vaccini contro il cancro, Università di Danzica (ICCVS)

• Trattare l’agenda di ricerca internazionale dell’Istituto Internazionale di Meccanismi e Macchine Molecolari dell’Accademia Polacca delle Scienze

• Centro di eccellenza BRAINCITY nella ricerca sulla neuroplasticità e sulle malattie cerebrali presso l’Istituto di biologia sperimentale. Padella Ninky

• Centro internazionale per l’accoppiamento del magnetismo e della superconduttività con la materia topologica MagTop presso l’Istituto di fisica dell’Accademia polacca delle scienze

• CENTERA Centro di Ricerca e Applicazioni Terahertz presso l’Unipress Institute for High Pressure PAN.

Nell’ambito della serie di podcast “Scienza per l’innovazione”, abbiamo pubblicato conversazioni con eminenti scienziati polacchi, vincitori del programma International Research Agendas, gestito dalla Polish Science Foundation e finanziato dal Programma per lo sviluppo intelligente (POIR). Ti invitiamo ad ascoltare e applicare.