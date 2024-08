finanziare. Iman Khalif presenta il suo rapporto alla pubblica accusa. Gli imputati includono: Elon Musk e JK Rowling

Iman Khalif è diventata la campionessa olimpica di boxe nella categoria di peso 66 kg, vincendo la prima medaglia d’oro per l’Algeria in questa disciplina e la prima nella sua carriera. Tuttavia, i dubbi sul suo genere sono stati discussi molto più forte e più spesso della posizione della 25enne sul ring. E se sia il caso di competere con altre donne durante l’evento più importante del quadriennio. In precedenza era stata squalificata dal Campionato mondiale IBA 2023 perché non aveva superato i “test di idoneità di genere”.

– Dopo la battaglia sportiva arriva quella legale. Dopo aver vinto la medaglia d’oro, la pugile Iman Khalif ha deciso di combattere una nuova battaglia: per la giustizia, la dignità e l’onore – scrive Nabil Boudi, avvocato della donna algerina, sul sito X (ex Twitter).

L’indagine penale stabilirà chi si nasconde dietro questa campagna misogina, razzista e sessista, ma esaminerà anche chi ha alimentato questo linciaggio digitale. Le angherie subite dal campione di pugilato rimarranno la macchia più grande sul volto di questi Giochi Olimpici ~ Si legge nel comunicato.

Ora sono emersi i dettagli del rapporto presentato dal campione olimpico.

Iman Khalif vuole fare causa a Donald Trump. Grandi nomi tra quelli accusati dalla donna algerina

Come ha rivelato Nabil Boodi in un’intervista alla rivista Variety, l’avviso di reato includeva il miliardario fondatore di aziende come Tesla o SpaceX e il proprietario del sito Web X, Elon Muskcosì come lo scrittore di fama mondiale e autore dei romanzi di Harry Potter, Jutensili k. Rowling.

Inoltre, come sottolinea il Daily Mail, La causa è stata intentata anche contro tutta la comunità X, ovvero le “Persone Anonime”.Ciò è consentito dalla legge francese. L’avvocato Iman Khalif ha spiegato che ciò consentirebbe di condurre un’indagine anche contro coloro che hanno condiviso commenti sotto pseudonimo. READ Ecco come si è svolta la cerimonia di apertura. Internet è in fermento

Ma non è ancora finita. Nabil Boudi ha indicato che probabilmente il rapporto sarà integrato con altri nomi. Questi includono, tra gli altri: L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald TrumpE Logan Paul, attore e wrestler americano.

Iman Khalif/Muhammad Rasfan/Agenzia France-Presse

L’attenzione del mondo si è concentrata su Iman Khalif dopo la sua vittoria sul mondiale e il secondo posto europeo in circostanze controverse. Angela Carini ha reagito piangendo e si è ritirata dallo scontro appena 46 secondi dopo essere stata colpita due volte e aver riportato la frattura del naso, ricevendo a malapena un pugno. Cadde in ginocchio e cominciò a battere l’anello con il pugno per la frustrazione, rifiutandosi di stringere la mano del suo avversario. In seguito si è scusata per la sua forte reazione.

Quasi subito l’attrice taiwanese si è trovata in una situazione simile a quella dell’attrice algerina. Lin Yu-ting che ha sconfitto in finale Julia Zeremeta. Ha tuttavia precisato che non intendeva presentare denuncia alla Procura della Repubblica. Ha aggiunto di aver vinto l’ambita medaglia d’oro e quindi di mettere a tacere tutti gli odiatori.

Elon Musk /Justin Sullivan/Getty Images Nord America/Getty Images tramite AFP/Agenzia France-Presse

Donald Trump/Jim Watson/Agenzia France-Presse