Festa di atletica leggera a Chorzów. Natalia Kaczmarek è arrivata nuovamente al terzo posto

Più di 42.000 tifosi si sono riuniti allo Stadio Slesiano di Chorzow per sostenere gli atleti durante il Memoriale di Kamila Skolemowska, che faceva anche parte della prestigiosa Diamond League.

Alla competizione hanno partecipato stelle internazionali dell’atletica leggera, tra cui diversi vincitori di medaglie olimpiche di Parigi. Tra i riconoscimenti della competizione figuravano due record mondiali: Jakob Ingebrigtsen nei 3.000 metri e Armand Duplantis nel salto con l’asta. Inoltre, sono stati battuti numerosi record nazionali e di gara.

Gli atleti polacchi, proprio come durante le Olimpiadi, non sono rimasti impressionati. Nel gruppo dei cinque, Wojciech Nowicki e Paweł Fajdek non sono riusciti a unirsi alla lotta per la vittoria nel lancio del martello – hanno conquistato rispettivamente il terzo e il quinto posto. Ancora una volta Ethan Katzberg è stato il migliore (80,03 m).

Natalia Kaczmarek ha fatto il suo ultimo inizio di stagione nei 400 metri. Accanto a lei, il polacco aveva i concorrenti più forti, gli stessi che hanno vinto l’oro e l’argento a Parigi. E ora non è cambiato nulla: l’ordine sul podio era identico: ha vinto Marilidi Paulino, seguita da Salwa Eid Nasser e Kaczmarek. Il polacco ha ottenuto un buon risultato ed è passato dal quinto al terzo posto.

C’erano ulteriori somiglianze con i Giochi di Parigi. Lì Pia Skrzyszowska ha mancato di poco la finale dei 100 metri a ostacoli. Lo stesso è successo a Chorzów, dove la polacca è arrivata sesta nella gara di qualificazione e ha perso la finale.

Sulla stessa distanza, senza ostacoli, Ewa Swoboda è arrivata sesta. Il corridore ha avuto forti rivali alla partenza e non è riuscito a ottenere nulla oltre (tempo 11,03 secondi).

Claudia Kazimierska merita un enorme applauso. Per la prima volta nella sua carriera, Al-Qutbiya ha infranto la barriera dei quattro minuti su una distanza di 1.500 metri. Questo gli ha dato il sesto posto.

