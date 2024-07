Ewa Chodakovska è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il cancro. Ora fa appello ai suoi fan

Ewa Chodakovska È uno degli istruttori di fitness più famosi. La star ha guadagnato popolarità pubblicando video di formazione online. Le registrazioni divennero rapidamente un successo su Internet e portarono la fama delle star. L’allenatore ha rapidamente creato il proprio impero del fitness. Subito dopo, i DVD contenenti le sue sessioni di formazione iniziarono ad essere disponibili per la vendita. Successivamente, ha lanciato con il suo nome accessori per l’allenamento, costumi da bagno, snack e ristorazione nutrizionale.

Il formatore online non ha paura di discutere di problemi di salute. Nel 2022, ha ammesso di aver subito un intervento chirurgico per “rimuovere un tumore della pelle dall’ovaio, noto come teratoma”. Era un tumore benigno e non causava sintomi.

Ora, in un’intervista a Plijada, Ewa Chodakovska fa appello alle donne. Sottolinea l’importanza degli esami preventivi.

– Tutti i miei messaggi sui social media si basano principalmente sull’autenticità, quindi quando qualcosa accade realmente nella mia vita, è visibile anche sui social media e non sono qualcuno che vuole nascondere come appare la mia realtà. E il tema della salute e della prevenzione sanitaria è un argomento che fa parte dei miei messaggi fin dall’inizio, quindi è molto coerente tra loro.

Il nostro compito è prenderci davvero cura di noi stessi, non aspettare un momento speciale, non aspettare un segno, non aspettare che qualcuno ci rapisca per dei test. Andiamo regolarmente, rendiamola una routine ogni sei mesi, ogni anno, così sappiamo cosa sta succedendo nel nostro corpo – dice e aggiunge:

Molte donne sono riluttanti a sottoporsi ai test preventivi a causa dello stress psicologico associato al ricevimento del risultato o della diagnosi. Ewa Chodakovska ha il suo modo di farlo.

— Credo che queste donne che camminano con il cuore in mano siano donne che raramente si esaminano. Questo è il momento in cui non sono sicuri della loro salute generale. Quando vai regolarmente ai test, l’approccio è completamente diverso. Questa è routine, questa è cura, questa è pulizia del proprio corpo e della propria mente, perché l’anima funziona in modo completamente diverso quando viviamo in pace e in armonia con noi stessi e con la nostra salute.

– riassume.

Ewa Chodakovska



