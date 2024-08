Esperti: la rapida invasione di Kursk da parte dell’Ucraina dimostra che la guerra con la Russia è una lezione

La rapida invasione da parte dell’Ucraina della regione di confine russa di Kursk dimostra che il paese ha imparato preziose lezioni da mesi di guerra nelle sue province orientali. secondo Agli esperti militari.

E aggiornare Domenica l’Institute for the Study of War con sede a Washington ha notato il “forte contrasto” tra la quantità di territorio che la Russia ha conquistato quest’anno e quello conquistato dall’Ucraina in meno di una settimana.

Mentre le forze russe hanno occupato 1.175 chilometri quadrati di territorio ucraino tra gennaio e luglio, l’osservatorio sulla guerra ha affermato di aver ricevuto rapporti secondo cui l’Ucraina è avanzata di 800 chilometri quadrati in soli sei giorni, dal 6 al 12 agosto.

Gli analisti dell’Istituto per lo studio della guerra affermano che l’enorme quantità di territorio occupato dalle forze ucraine non dimostra necessariamente che l’operazione abbia avuto successo, ma indica che la “manovra di riconquista” potrebbe portare a progressi molto più rapidi rispetto alla guerra di trincea.

L’Ucraina è stata catturata La Russia è rimasta sorpresa Il 6 agosto è stato effettuato un attacco a sorpresa al confine di Kursk. Previsioni della NATO Sembra che si stia approfittando della Russia Struttura militare complessa.

Entro l’11 agosto, le forze ucraine avevano conquistato l’area La stessa quantità di terreno Proprio come ha fatto la Russia in Ucraina quest’anno, ha detto in un’intervista a BI la settimana scorsa Mitch Belcher, un analista geospaziale presso l’Istituto per lo studio della guerra che tiene traccia dei movimenti e degli eventi sul campo di battaglia.

Per ottenere progressi così rapidi, l’Ucraina ha usato “manovre”, ha detto l’istituto. Strategia militare Ciò include il movimento delle truppe, la sorpresa e l’iniziativa per ottenere un vantaggio.

“L’uso delle manovre da parte dell’Ucraina nella regione di Kursk è un esempio di come le manovre ucraine, combinate con la sorpresa operativa, possono ottenere benefici simili in un tempo molto più breve, con meno persone e materiali”, ha affermato ISW.

Quest’anno la Russia ha fatto relativamente pochi progressi in prima linea nell’Ucraina orientale, utilizzando le sue forze principalmente in operazioni piccole e costose. Guerra di logoramento Questa è una strategia adottata da alcuni, che chiede “Attacchi di carne.“

La guerra di trincea è stata un problema serio per entrambe le parti in conflitto, che quest’anno non sono riuscite a ottenere alcun risultato importante.

L’istituto afferma che l’ingresso dell’Ucraina a Kursk potrebbe cambiare la dinamica della situazione sulla linea del fronte ucraina lunga 600 miglia, costringendo a un reindirizzamento delle forze.

Due alti funzionari statunitensi non identificati Ha detto alla CNN La settimana scorsa è emerso che diversi gruppi di truppe russe, ciascuno composto da almeno 1.000 uomini, erano già stati schierati a Kursk.

Lo ha detto anche una persona anonima che ha familiarità con l’operazione in Ucraina Giornale di Wall Street La settimana scorsa, la Russia ha ritirato fino a 5.000 soldati dall’Ucraina per difendere Kursk, ma probabilmente avrà bisogno di più di 20.000 soldati addestrati per riconquistare la regione.

L’ISW ha affermato che il raggruppamento delle forze russe dall’Ucraina a Kursk potrebbe indebolire la capacità della Russia di condurre operazioni offensive sulle principali linee del fronte.

Tuttavia, non è chiaro fino a che punto l’Ucraina abbia indebolito le sue linee del fronte dedicando risorse all’offensiva di Kursk.