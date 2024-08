I giornalisti di Forbes hanno avanzato questo tipo di richiesta. Citano i dati forniti da un analista della Oryx, secondo i quali durante i primi nove giorni dell’invasione gli ucraini hanno perso almeno quattro carri armati e più di 40 veicoli blindati di vario tipo. Le perdite includono non solo vecchi edifici risalenti all’era post-sovietica, ma anche attrezzature occidentali. Ciò è il risultato della decisione di delegare alcune brigate ucraine d’élite con attrezzature provenienti dai paesi della NATO per l’operazione nella regione di Kursk.

I blogger russi sono arrabbiati per le bugie del Cremlino. I soldati si fanno prendere dal panico. "Ci fanno a pezzi. Restiamo lì e ci nascondiamo."

Il PT-91 Twardy è una profonda modernizzazione del T-72 sovietico. Gli ucraini ricevettero diverse dozzine di unità PT-91 Twardy dalla Polonia e le elogiarono molto, affermando che erano notevolmente migliori e più durevoli dei prototipi sovietici. In questo caso, la cosa più importante è l’armatura reattiva ERAWA e un motore migliore.

Gli ucraini hanno anche inviato veicoli da combattimento della fanteria Marder, ricevuti dalla Germania, negli scontri nella regione di Kursk. Il 15 agosto di quest’anno Sky News ha riferito che nell’attacco l’esercito ucraino ha utilizzato anche i carri armati Challenger 2 forniti dalla Gran Bretagna e, sulla base di queste notizie, i propagandisti russi hanno pubblicato sui social media foto volte a confermare la distruzione di tali carri armati. un carro armato nella regione di Kursk. Tuttavia, le foto erano inquadrate in modo troppo ristretto per costituire una prova conclusiva.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, è stato confermato che solo un carro armato Challenger 2 è stato distrutto, e ciò è avvenuto nel settembre 2023, il che rappresenta un grande successo per i russi, perché prima nessuno era riuscito a eliminare questo carro armato durante le operazioni militari. La macchina britannica si distingue principalmente per la sua armatura multistrato Chobham/Dorchester e il cannone L30A1 da 120 mm.