Elon Musk e chip Neuralink nel cervello. Il primo paziente ha problemi

e Lone Musk vuole anticipare il futuro. Rimarrà così preso da questa corsa da chiedere un incidente? Annuncia l’impianto di un impianto cerebrale Neuralink in un’altra persona. Intanto si è scoperto che il primo paziente aveva alcuni problemi dopo l’intervento.

È incredibile. Elon Musk E la sua compagnia Neuralink Annunciano di più Impiantato nel cervello umano. È vero che si è scoperto che si sono verificati Complicazioni nel primo pazienteMa il fondatore di SpaceX e Tesla non si fermerà. Un’altra persona sarà presto sottoposta a un trapianto di cervello. I neuroingegneri hanno spiegato i problemi che si sono verificati nel primo caso. Sei sicuro che questa tecnologia sia sicura? O forse Elon Musk, che ha modificato il cervello umano, semplicemente non ha un cuore?

Problemi con il chip Neuralink situato nel cervello del paziente. Elon Musk sconvolge

La porta era chiusa. La prossima persona lo capirà Impianto Neuralink nel cervello. Lo ha annunciato Elon Musk “La procedura verrà eseguita nella prossima settimana o giù di lì.”. preciso Data dell’intervento e identità del paziente rimanere confidenziali. La procedura era originariamente prevista per la fine di giugno. Perché questo ritardo?

Si scopre che Il primo paziente a portare l’impianto N1, Nolan Arbeau, 29 anni, ha avuto complicazioni dopo l’impianto Neuralink. È un uomo paralizzato dopo un incidente subacqueo e vuole ritrovare la mobilità grazie alla tecnologia Neuralink. Elon Musk non si preoccupava completamente della sua sicurezza?

Due mesi fa, Neuralink ha ammesso che la maggior parte dei suoi elettrodi che raccolgono i segnali cerebrali si erano disconnessi dal tessuto cerebrale. Tuttavia, ora si è scoperto che l’impianto è “più o meno stabile”, scrive il National Geographic.

Cosa stanno facendo Elon Musk e Neuralink? Dal 2016 sono in corso i lavori per sviluppare chip in grado di monitorare l’attività elettrica dei neuroni. Alla fine verrà costruito BCI (Brain-Computer Interface): interfaccia cervello-computer, un sistema che ti permette di controllare un computer con i tuoi pensieri. Letteralmente, la macchina farà il lavoro che la persona paralizzata immagina.

Chirurgia implantare Neuralink Si tratta di un robot che pratica un foro in un cranio umano. Un impianto contenente 1.024 elettrodi distribuiti su 64 “fili” flessibili, ciascuno più sottile di un capello umano, viene quindi adattato alla testa.

Tuttavia, l’8 maggio Neuralink ha rivelato sul suo blog che si era verificato un problema con il primo chip impiantato ad Arbaugh. Già a fine febbraio, poco dopo l’intervento, alcuni fili cominciavano a “tirare fuori dal cervello” (come scritto nel blog). All’inizio di maggio solo il 15% di essi era operativo. Discussioni. Per il resto hanno cambiato posizione e non hanno inviato segnali, il che ha influito sull’efficienza del dispositivo – spiega National Geographic.

Il lato oscuro di Neuralink? Elon Musk annuncia un risultato importante, ma…

Sebbene la tecnologia Neuralink abbia ancora molta strada da fare nella ricerca e nelle modifiche sulla sicurezza, Elon Musk ha già annunciato ulteriori scoperte nel campo della medicina. Lo ha addirittura annunciato Presto Neuralink non solo cambierà la vita delle persone paralizzate a causa di lesioni cerebrali e spinali, ma aiuterà anche i ciechi. Prima vedranno Immagine a bassa risoluzione, come la grafica di una vecchia console NintendoMa la tecnologia sarà sviluppata. Ma il miliardario è ancora credibile? Ricordiamo che il miliardario da anni offre alle persone paralizzate la speranza di comunicare con il mondo in modalità wireless e permetterà loro persino di guidare un’auto o di controllare un esoscheletro avanzato. Il progetto avrebbe dovuto essere pronto nel 2021.

Nel frattempo, Elon Musk è accusato di aver accelerato i lavori sull’impianto, contribuendo alla morte di animali durante i test di laboratorio. Sembra che “cadano a dozzine”. Tuttavia, il miliardario sostiene che nessuna scimmia è morta o è stata danneggiata dalla tecnologia Neuralink.

Secondo Musk, l’obiettivo a lungo termine è mitigare i rischi per la civiltà associati all’intelligenza artificiale. Neuralink può contribuire a raggiungere questo obiettivo creando una “simbiosi più stretta tra l’intelligenza umana e quella digitale”. L’idea, come ha detto Musk, “è dare alle persone dei superpoteri” – scrive Forsal.pl.

fonte: Zeit RadioNational Geographic, NeuralinkPlaneta.pl, Forsal

