Elezioni USA 2024: Donald Trump e un’insolita “promessa”. Cosa voleva dire?

Durante il Summit dei Credenti di venerdì in Florida, organizzato dal gruppo Turning Point Action, Donald Trump ha parlato. Durante il suo discorso, che è stato un altro momento della corsa elettorale, si è rivolto agli elettori cristiani.

Le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione di molte persone. Nel suo discorso ai suoi sostenitori riuniti, li ha esortati ad andare alle urne il prossimo novembre e a votare per lui alle elezioni presidenziali.

Elezioni presidenziali americane 2024. Trump si converte al cristianesimo. C’erano parole sul voto

– Lo ripeto, cristiani, andate a votare, solo per questa volta. Non dovrai più farlo. Altri quattro anni e indovinate un po’? Tutto si sistemerà e tutto andrà bene. Non dovrai più votareI miei bellissimi cristiani, ha detto Donald Trump.

Il repubblicano ha aggiunto che ama i cristiani ed è lui stesso uno di loro. Poi ha sottolineato ancora una volta che votando alle prossime elezioni non dovranno più scegliere. – Gestiremo tutto così bene che non dovrai votare – confermato. Quando ha fatto appello alla gente affinché votasse per lui, nella sala si sono alzate grida Applausi e applausi, ma si sono calmati un po’ Nel momento in cui Trump “ha promesso” che non avrebbero dovuto partecipare nuovamente alle elezioni.

Le parole del 45esimo presidente degli Stati Uniti hanno suscitato molta costernazione e non è chiaro cosa avesse in mente Trump. Tuttavia, molte persone hanno ricevuto questo messaggio in modo quasi identico: il repubblicano ha espresso autoritarismo.

Elezioni americane 2024. Echi delle parole di Trump. L’accoglienza è stata quasi inequivocabile

Il Partito Democratico ha spesso attirato l’attenzione sulle dichiarazioni di Donald Trump, che – come sostengono – Costituisce una minaccia per la democrazia negli Stati Uniti. Voci simili sono emerse dopo la sconfitta contro Joe Biden nel 2020 e il successivo attacco dei suoi sostenitori al Campidoglio. READ Barbari russi. Hanno deliberatamente distrutto i carri armati Leopard 2 e Abrams a Mosca

“Donald Trump ha appena detto che sarebbe stato un dittatore fin dal primo giorno”, ha scritto sui social media il giornalista di Politico Christopher Cadelago. Ha citato anche le parole del repubblicano nei confronti dei cristiani. Anche il giornalista di NTV Don Bradshaw ha commentato in tono simile. “Trump ha sostanzialmente ammesso che, se eletto, diventerà un dittatore”, ha scritto. Aggiungendo che questa non è una “interpretazione mediatica”.

“L’unico modo per non dover più votare è che Donald Trump diventi un dittatore”, ha scritto su X il rappresentante americano Daniel Goldman. Ha allegato alla voce una registrazione di parte del discorso di Trump.

Elezioni presidenziali americane 2024. I repubblicani non vedono alcuna minaccia

Il governatore del New Hampshire Chris Sununu ha commentato le parole dell’ex presidente Usa. “Penso che fosse il classico trumpismo, se così si può dire”, ha detto al programma “This Week” della ABC. Il repubblicano ha sottolineato di comprendere la parola “riforma”. Nel contesto della riforma del Paese, non delle elezioni, Per ottenere un risultato specifico. – Vogliamo che tutti votino a tutte le elezioni, ma penso che sia così (Trump – Redattore) Stava solo cercando di esagerareHa aggiunto che la questione potrebbe essere risolta se tornasse in carica.

“Chiaramente Donald Trump stava scherzando”, ha confermato alla CNN il senatore repubblicano Tom Cotton. Sull’argomento è intervenuta anche la senatrice Lindsey Graham Non condivide le affermazioni dei suoi avversari secondo cui Trump rappresenta una minaccia per la democrazia. – (Edizione Trump) Sta cercando di dire alla comunità cristiana e a chiunque sia disposto ad ascoltare: ‘L’incubo che stiamo vivendo finirà presto, dammi altri quattro anni e salperò su questa nave chiamata America e lo supererò alla generazione successiva”, ha aggiunto. READ Il presidente dell'Ucraina critica l'"appeasement" dell'Occidente per l'aggressione di Putin

Lo ha affermato il portavoce della campagna di Trump, Stephen Cheung, riferendosi indirettamente alle parole del repubblicano Intendeva “unificare il Paese”.

