Elezioni presidenziali. Uno sforzo straordinario di Krzysztof Bosak

– L’idea principale circola da molto tempo in tutta la destra, ora il PiS non ha un buon candidato, nessun candidato che possa lottare per la rielezione, quindi nel complesso l’idea principale è la destra, la democrazia, della Federazione a Solidarna Polska, PiS, questa idea è giustificata – ha detto martedì Krzysztof Bosak a Radio Zet.

Tuttavia, ha riconosciuto che l’idea di elezioni primarie a destra richiederebbe l’interesse del più grande attore della destra, chiunque lui proponga, nel secondo turno del progetto, vale a dire il PiS. Se il PiS vuole uscire dal dilemma su chi sarà il candidato presidenziale attraverso le primarie, sono pronto per una simile competizione e rappresenterò il più possibile gli elettori del PiS, dichiara il politico.

Lui ha detto che se il PiS non accetterà le primarie di tutta la destra, incoraggerà i leader della federazione a sostenere la candidatura di Sławomir Mentzen.

– Allora le primarie non hanno senso in confederazione. Riferisce che i candidati attualmente presi in considerazione siamo io e Slavek.

– Gli esperti confederati indicano che, se si terranno le primarie, si terranno in autunno. Nelle elezioni presidenziali di metà anno, i candidati e i comitati devono essere registrati, ha osservato Bozak.

Secondo il capo della federazione difficilmente il PiS accetterà le elezioni primarie. Ha osservato, tuttavia, che quando i politici non hanno scelta, scelgono ciò che è ragionevole. Se il PiS si trova in un vicolo cieco nella scelta di un candidato, tali primarie lo aiuteranno a superare l’impasse.