Elezioni presidenziali americane. Oprah Winfrey alla Convenzione Democratica

– Dobbiamo eleggere Kamala Harris come prossimo presidente degli Stati Uniti – ha detto Oprah Winfrey durante il terzo giorno della Convention del Partito Democratico. Una delle più grandi star televisive americane ha risposto, tra gli altri, allo sfogo del candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance sui “gatti che non hanno figli”.

Oprah Winfrey ha fatto un’apparizione inaspettata alla Convention Democratica. La sua apparizione sul palco è stata accolta con forti applausi da parte del pubblico. Il pubblico ha reagito con entusiasmo anche quando il settantenne ha risposto allo sfogo di J.D. Vance. Ha preceduto il suo commento descrivendo ciò che la rende orgogliosa di essere americana. La star ha parlato delle persone che ha incontrato viaggiando per il Paese nel corso degli anni. Persone che potrebbero non essere d’accordo tra loro su questioni politiche, ma che comunque “aiutano gli altri con un batter d’occhio”. “(Queste persone) sono il meglio che abbiamo in America”, ha detto.

Contrariamente a quanto alcuni vorrebbero credere, non siamo diversi dai nostri vicini. Quando una casa brucia, non chiediamo la razza o la religione del suo proprietario. Non ci chiediamo chi sia il suo compagno né come abbia votato. NO. “Stiamo solo cercando di fare tutto il possibile per salvarlo”, ha detto Winfrey. – E se questa casa appartiene a una gattara senza figli… Beh, stiamo cercando di salvare anche il gatto – ha detto la conduttrice, in evidente riferimento ai commenti del vicepresidente di Donald Trump alla Casa Bianca.

GUARDA ANCHE: La moglie di J.D. Vance difende il suo discorso sui “gatti senza figli” READ Quattro donne sono state date alle fiamme «perché erano lesbiche». Un crimine orribile in una stanza d'albergo

Oprah Winfrey alla Convenzione Democratica

Nel descrivere Kamala Harris, Winfrey ha affermato che nella sua educazione politica, qualcuno ha fatto “un lavoro straordinario nel mostrarci come sfidare chi sta al vertice e aiutare chi sta in fondo”. – Hai mostrato come guardare il mondo e vedere non cosa è, ma cosa potrebbe essere. Ha instillato in lei la passione per la giustizia e la libertà e lo spirito coraggioso necessario per perseguire quella passione”, ha detto la star. Ha aggiunto: “Presto, molto presto, insegneremo ai nostri figli come questa figlia di immigrati esemplari è cresciuta fino a diventare il 47esimo presidente degli Stati Uniti”.

Continuando il filo, il conduttore ha iniziato a presentare Harris e il suo candidato, Tim Walz, contro Donald Trump e J.D. Vance. “Il buon senso ci dice che Kamala Harris e Tim Walz possono fornirci decenza e rispetto”, ha detto. Scegliamo la lealtà alla Costituzione piuttosto che la lealtà all’individuo. Scegliamo l’ottimismo invece del cinismo. Scegliamo l’inclusione piuttosto che l’esclusione. Ha aggiunto: Scegliamo il buon senso invece della mancanza di logica.

Oprah Winfrey alla Convenzione Democratica PAP/EPA/Will Oliver

Martedì è iniziata la convention democratica. Durante l’incontro si sono rivolti ai partecipanti: Bill e Hillary Clinton, Joe e Jill Biden, Barack Obama e sua moglie Michelle, e il marito di Kamala Harris, Doug Emhoff. Sono apparsi anche la stessa Harris e il suo candidato, Tim Walz. Hanno parlato anche i parenti del politico.

L’evento proseguirà fino a giovedì. La sua ultima giornata prevede, tra le altre cose, un discorso di apertura di Kamala Harris.

Vedi anche: standing ovation. Un emozionato Joe Biden è rimasto senza parole READ È possibile mangiare aria? La startup produce burro dall'anidride carbonica