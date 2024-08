Elezioni presidenziali americane 2024. C’è una lettera aperta contro Donald Trump

Ha firmato la lettera aperta, riportata per la prima volta da USA Today lunedì 238 persone In precedenza ha lavorato per i presidenti Bush Sr. e George W. Bush, nonché per il senatore dell’Arizona John McCain e il senatore dello Utah Mitt Romney. Ha invitato i politici “repubblicani moderati e conservatori indipendenti” a unirsi ai firmatari nel sostenere la coppia Harris-Wales.

Donald Trump è sotto tiro. Anche la comunità repubblicana critica l’ex presidente

“Naturalmente, abbiamo molti sinceri disaccordi ideologici con il vicepresidente Harris e il governatore Walz”, hanno affermato i repubblicani nella lettera, sottolineando l’importanza di diversi stati campo di battaglia che si sono rivelati cruciali per lo stretto margine di vittoria del democratico Joe Biden nel 2020. Com’era prevedibile. Ma l’alternativa è semplicemente insostenibile – ha aggiunto.

Tra i firmatari: Reed Gallen, collaboratore della campagna di George W. Bush e John McCain, co-fondatore del gruppo anti-Trump Lincoln Project, e Olivia Troye, ex collega di George W. Bush e consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente Trump Microfono. Penny. Le posizioni rappresentate vanno dal capo dello staff al tirocinante.

I firmatari della lettera hanno avvertito che con Donald Trump alla Casa Bianca ci saranno altri quattro anni di “leadership caotica”. – Questa volta verrà assegnata Attuazione degli obiettivi seri del progetto 2025Hanno avvertito che ciò danneggerebbe la gente comune e indebolirebbe le nostre sacre istituzioni.

Temono anche che “i grandi movimenti democratici saranno irrevocabilmente minacciati da Trump e dal suo sostenitore, J.D. Vance”. Si inchineranno agli autocrati come Vladimir PutinVoltiamo le spalle ai nostri alleati”.

Elezioni Usa 2024. Lo staff di Trump risponde alla lettera aperta. “Nessuno sa chi siano queste persone.”

Lo ha detto in un comunicato ufficiale Stephen Cheung, portavoce della campagna di Trump Ha descritto il messaggio come “divertente perché nessuno sa chi siano queste persone”.

“Preferirebbero vedere il Paese bruciare piuttosto che riportare Trump alla Casa Bianca e rendere di nuovo grande l’America”, ha detto.

Vale la pena notare che molti degli stessi firmatari hanno anche pubblicato una lettera nel 2020 a sostegno della candidatura di Biden contro Trump.

Attirare il sostegno dall’altro lato della scena politica È diventata una tattica sia per Trump che per Harris con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni. Diversi repubblicani, tra cui il sindaco dell’Arizona John Giles, l’ex repubblicano Adam Kinzinger dell’Illinois e l’ex addetta stampa di Trump Stephanie Grisham, hanno parlato a sostegno di Harris durante la Convenzione nazionale democratica a Chicago la scorsa settimana.

D’altro canto, negli ultimi giorni, Trump ha sostenuto l’ex politico democratico Robert F. Kennedy Jr., che ha recentemente sospeso la sua candidatura alla presidenza, e Tulsi Gabbard delle Hawaii, che prima della loro partenza erano considerati membri marginali del Partito Democratico. Lo ha detto martedì un portavoce della campagna di Trump Kennedy e Gabbard furono aggiunti al team di transizione Trump-Vance.

Fonte: Stampa associata

