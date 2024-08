Elezioni americane 2024. Nuovo sondaggio. “Cambiamento fondamentale nelle corse”

La corsa alle presidenziali americane sta guadagnando slancio. Si sono presentati sabato Nuovi risultati del sondaggio Sondaggi presidenziali di Siena preparati per il New York Times.

I risultati ottenuti potrebbero sorprendervi. Si scopre Kamala Harris Ha quattro punti di vantaggio su Donald Trump percentuale In tre stati principali: Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Queste aree appartengono al cosiddetto “Stati oscillanti”Cioè “stati indecisi” in cui la vittoria è difficile da stimare perché il numero di sostenitori di entrambi i partiti è approssimativamente uguale. La vittoria può essere fondamentale per i risultati elettorali in generale.

ULTIME NOTIZIE: Kamala Harris guida Donald Trump in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, secondo i nuovi sondaggi del New York Times e del Siena College. https://t.co/1WwhLXlJYB – Il New York Times (@nytimes) 10 agosto 2024

In ciascuno di questi tre stati 50 operazioni I partecipanti hanno detto che voterebbero per Kamala Harris. insieme 46 operazioni I partecipanti hanno espresso il loro sostegno a Donald Trump.

Le elezioni americane del 2024…un punto di svolta nei cosiddetti “swing states”

Gli “stati oscillanti” includono Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Carolina del Nord e Nevada. Alla fine di luglio, un sondaggio di Bloomberg mostrava Harris in testa in Michigan, Nevada, Arizona e Wisconsin, e alla pari con Trump. Trump in Georgia.

Guarda: Harris e Walz iniziano la corsa per la Casa Bianca. “C’è del lavoro da fare”

È un cambiamento piuttosto grande se guardi i risultati del sondaggio dall’inizio di luglio, Quando il probabile candidato democratico era Joe Biden. All’epoca, Trump era avanti di due punti percentuali in cinque dei sette Stati indecisi. Durante l’anno precedente si erano notati scontri serrati tra i candidati.

Le elezioni americane del 2024…un punto di svolta nella corsa presidenziale

Il New York Times ha definito l’apparizione di Harris “un cambiamento fondamentale nella corsa”. Tuttavia, il quotidiano sottolinea che sono due gli aspetti per cui molti elettori decidono di dare fiducia a Donald Trump. Sta per farlo Questioni economiche e di immigrazioneChe resta la questione centrale nella lotta per il seggio presidenziale.

Vedi: Donald Trump ha accettato di discutere. “non vedo l’ora”

Donald Trump venerdì Accettato di discutere Con Kamala Harris su ABC. Era previsto per 10 settembre. Ha parlato della sua decisione in una conferenza stampa nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida.

