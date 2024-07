Ecco come appariva Varsavia dopo la tempesta

Una notte tempestosa a Varsavia. I vigili del fuoco hanno registrato 170 interventi legati alle condizioni atmosferiche, ha riferito un addetto stampa dei vigili del fuoco cittadini. Come ha detto, l’albero è caduto su un’auto che circolava in via Popiełuszki. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 4 persone. – Questa notte ancora non possiamo – osservò. Abbiamo ricevuto foto e registrazioni su Contact 24.

Di notte un forte temporale si è abbattuto su Varsavia. Il brigadiere junior Artur Kaminski, addetto stampa del quartier generale dei vigili del fuoco municipali di Varsavia, ha riferito sabato mattina a TVN24 che i vigili hanno registrato 171 incidenti.

Abbiamo ricevuto foto e registrazioni su Kontakt 24.

“Miracolosamente, queste persone sono sopravvissute.”

– Per noi questa notte non è ancora finita, perché siamo ancora in viaggio e siamo costantemente presenti agli eventi – ha detto.

– Uno degli incidenti più gravi è avvenuto in via Popiełuszki, dove un grande albero è caduto su un’auto in movimento. Miracolosamente, queste persone sono praticamente sopravvissute in questa macchina, perché era completamente distrutta – ha detto.

Ha detto che i vigili del fuoco stanno intervenendo. – Abbiamo tirato fuori quattro persone da questa macchina – ha detto.

Interventi relativi ad alberi caduti su edifici residenziali e strade allagate, ha detto Kaminsky.

Interventi relativi ad alberi caduti su edifici residenziali e strade allagate, ha detto Kaminsky.

– Ci sono stati incidenti anche perché il terreno era scivoloso, c'era molta acqua nelle strade, dove le auto sbandavano. C'è stato anche un incidente in cui abbiamo tirato fuori delle persone. Molte cose sono successe e stanno ancora accadendo, ha detto.

Il giornalista ha detto che i vigili del fuoco stanno lavorando in tutta la città. – Nuovi eventi in arrivo continuamente. Siamo supportati da altre unità dei distretti. Soprattutto al centro abbiamo un ventaglio di interventi molto ampio. Gli alberi sono caduti soprattutto su edifici, automobili e strade.