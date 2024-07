Ecco come appare una stazione di gioco ETS2 “deluxe” da $ 10.000. Nuovi dettagli sui contenuti scaricabili (Green e Nordic Horizons).

Messaggio

Giochi

22 luglio 2024, alle 21:53

Lo scrittore di contenuti online Linus Tech Tips ha creato un chiosco di giochi ETS2 da $ 10.000. Tuttavia, gli sviluppatori hanno fornito nuove informazioni sulle prossime aggiunte.















Fonte immagine: software SCS IO







Euro Truck Simulator 2, nonostante abbia 12 anni, offre ancora ottime prestazioni e viene regolarmente ampliato con nuovi contenuti. Non mancano inoltre i creatori di Internet che pubblicano materiale relativo al gioco. Ora uno YouTuber si è unito a loro Consigli tecnici LinusQualunque Crea una stazione di gioco da $ 10.000.







Articoli utilizzati

Ha utilizzato l’abitacolo GTElite Lite di Next Level Racing come base, per il suo peso ridotto, nonché per la durata e le possibilità di personalizzazione. Per la seduta, scegli una sedia Vevor dotata di ammortizzatore. Questo prodotto è stato creato pensando ai trattori o ai carrelli elevatori, ma come puoi vedere può essere utilizzato anche per altri scopi.





Una volta che c’è qualcosa su cui sedersi, è il momento di sterzare. Per guidare il camion, il creatore ha utilizzato i pedali della gamma Moza Racing R3 e la Moza TSW Truck Wheel. Ha anche aggiunto un cambio della stessa azienda. Di certo non ha risparmiato sui display, dato che ne ha utilizzati ben 3, nello specifico televisori TCL 4K da 55 pollici. Tutto è alimentato dal computer Starforge Horizon Creator Edition.

Il risultato finale è decisamente impressionante Anche se giocare un mazzo del genere non è certamente necessario per goderselo appieno ETS2. Ok, ma come si suol dire, chi può impedire al ricco di farlo?





Nuove informazioni sul DLC

Vale anche la pena notare che i creatori Simulatore di camion europeo 2 Recentemente sono state condivise nuove informazioni su due DLC in arrivo. piede Diversi screenshot dell’undicesima espansione intitolata Orizzonti nordici Viene descritto il processo di creazione della sua mappa. Inoltre abbonato Descrizione della città di Trikala, che sarà inclusa nel gioco come contenuto scaricabile (DLC). Greciaoltre ad un’anteprima della nuova area.

Sarà in vendita anche oggi Una nuova aggiunta Realizzato in collaborazione con Schmitz Cargopol. Troverai 8 rimorchi e 5 accessori per cabine.





Simfest su Steam

Infine, desideriamo informarvi di questo La vendita inizia oggi su Steam SimfestChe si concentra sui giochi di simulazione. in questa occasione ETS2 Insieme agli accessori e tanti altri prodotti potrai acquistarli ad un prezzo più interessante.