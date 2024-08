È successo! Lo straordinario risultato di Iga ¦wiatek. È il migliore in assoluto! Tennis

Cosa è successo dal momento in cui Iga Światek si è portata in vantaggio per 5:2 nel secondo set fino alla fine della partita, quando il polacco ha perso 6:7(8)? Non lo sappiamo, e forse nemmeno lei lo sa con certezza. Raszynianka sperimenta raramente una tale pausa nel gioco, e Warwara Graczowa torna in partita con i migliori al mondo in rare occasioni.

Ma la cosa più importante è che la medaglia di bronzo olimpica di Parigi ha rapidamente dimenticato i momenti peggiori ed è tornata a giocare bene nel terzo set, vincendo 6: 2. La nostra rappresentativa giocherà negli ottavi di finale contro l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie 15esima, e dovrà stare attenta a non cadere. Ciò che sorprende è il suo livello di gioco, perché la concorrenza sarà più forte. Tuttavia, Svetek ha registrato alcune statistiche straordinarie contro la francese.

Iga Svetek insegue Serena Williams. L’ho già superata in uno

“La cosa più impressionante riguarda ciò che è già famoso.”Pane“, cioè i set che il polacco ha vinto 6-0. Secondo il racconto OptaAce che si occupa delle statistiche del tennis, Świątek ha vinto la partita 6-0 per la ventisettesima volta, e complessivamente fino all’11,2% dei set I tornei WTA si sono conclusi. Il Women’s Professional 1000 ha questo punteggio a suo favore, e si tratta sicuramente della percentuale più alta per tutte le atlete nella storia dall’introduzione di questo formato nel 2009. Al secondo posto nella classifica WTA. classifiche, Serena Williams ha ricevuto solo il 6%.

Tuttavia, secondo una statistica, Świątek sta ancora inseguendo la leggendaria americana e non ha alcuna possibilità di raggiungerla. È il numero di partite vinte nei tornei WTA 1000 in una stagione. Quella sulla Grachova è stata la 28esima vittoria di una polacca nel 2024. Il record detenuto dalla Williams risale a 36 anni fa, e visto che mancano ancora alcune “migliaia di metri” in questa stagione, la polacca ha sicuramente la possibilità di eguagliarlo o addirittura superarlo.