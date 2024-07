È possibile mangiare aria? La startup produce burro dall’anidride carbonica

Un nuovo grasso alimentare che assomiglia al burro o alla margarina potrebbe presto essere disponibile per la vendita negli Stati Uniti. Se ciò accadesse, sarà una mini-rivoluzione nella produzione alimentare, perché la startup Savour, che ha ideato il nuovo prodotto, Non era prodotto da grassi vegetali o animali, ma dall’anidride carbonica presente nell’aria.

Il processo mediante il quale viene creato il “burro” sintetico è il trattamento termochimico, che ricorda più la lavorazione dei combustibili fossili che la produzione alimentare tradizionale. I grassi sintetici sono basati su idrocarburi a catena lunga prodotti da atomi di carbonio presenti nell’anidride carbonica o nel metano. Gli idrocarburi vengono prodotti nel cosiddetto processo Fischer-Tropsch, comunemente utilizzato nell’industria petrolchimica per produrre combustibili sintetici.

Nel processo di avvio, gli ingegneri ossigenano una miscela di idrocarburi per formare acidi grassi, quindi aggiungono glicerolo per formare una forma di grasso chiamata trigliceridi. Per trasformarlo in burro, Savor aggiunge acqua, un emulsionante e infine betacarotene per ottenere il giusto colore e olio di rosmarino per un sapore “erboso”. “Non c’è biologia nel nostro processo”, dice Kathleen Alexander di Saveur a New Scientist. “Ma il prodotto sa di burro.”.

Rivoluzione industriale nel settore alimentare?

Il burro è solo l’inizio. Secondo gli ideatori del nuovo metodo, i grassi artificiali potrebbero rappresentare una vera rivoluzione nella produzione alimentare. In primo luogo, non hanno bisogno della terra: i grassi prodotti dai gas atmosferici vengono prodotti in condizioni di fabbrica, quindi non hanno bisogno di raccolti o pascoli.

Possono anche sostituire ingredienti la cui produzione oggi contribuisce al degrado ambientale, ad esempio l'olio di palma e di cocco, i cui produttori stanno abbattendo preziose foreste naturali per far posto alle piantagioni agricole.

I grassi artificiali, secondo uno studio condotto dagli scienziati della Savor University in collaborazione con scienziati dell’Università di Stanford, dovrebbero contenere Meno della metà dell’impronta di carbonio rispetto ai prodotti tradizionali. Soprattutto se per produrlo viene utilizzata energia da fonti rinnovabili. In tal caso, è probabile che abbiano emissioni negative: la loro produzione potrebbe estrarre più anidride carbonica dall’atmosfera di quanta ne aggiunge.

Le prime idee per produrre cibo dall’anidride carbonica apparvero alla NASA negli anni ’60. NASADominio pubblico

Savour non è l’unica azienda che cerca di creare cibo da zero. Le proteine ​​dell’aria convertono l’anidride carbonica in proteine. Il processo avviene in bioreattori durante la fermentazione e il prodotto è farina proteica.

“Il nostro processo è molto simile alla coltivazione delle piante.” – Ha detto Lisa Dyson, fondatrice di Air Protein, al portale Green Biz. “Ma invece di un organismo multicellulare come una pianta, utilizziamo un organismo unicellulare che sintetizza le molecole proteiche dagli elementi che forniamo entro poche ore”.

Per produrre proteine, l’azienda utilizza colture batteriche naturali fornite di ossigeno, anidride carbonica e azoto dall’aria. La farina può quindi essere utilizzata come ingrediente per preparare qualsiasi cosa, dai prodotti alternativi sostitutivi del pollo alla pasta proteica. L’azienda ha già creato un prodotto alternativo alla carne “Air Chicken” dalla sua farina.

Un’altra startup che lavora in questo campo, la società finlandese Solar Foods, combina l’anidride carbonica con l’azoto e utilizza l’idrogeno prodotto nel processo come sottoprodotto come fonte di energia rinnovabile nel processo di fermentazione. L’azienda produce una polvere di colore giallo venduta con il nome Solen con una concentrazione del 60-70%. ProteineAcidi grassi e fibre. I finlandesi intendono vendere le loro proteine ​​in polvere come ingrediente ai produttori alimentari, che le utilizzeranno per produrre di tutto, dai formaggi a pasta molle ai sostituti della carne. READ Incontro segreto con il Papa. Francis non ha voluto dire nulla dopo di lui

Le radici cosmiche del “cibo aereo”.

I sostenitori della nuova tecnologia lo sottolineano Offre opportunità che l’agricoltura tradizionale non offre. Air Protein sta collaborando con l’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DARPA) per creare una catena di approvvigionamento alimentare che consentirà la consegna del cibo nelle aree colpite da disastri o guerre, dove l’agricoltura tradizionale è stata distrutta.

Tuttavia, le fonti di queste tecnologie sono letteralmente cosmiche. Negli anni ’60, la NASA stava preparando piani a lungo termine per missioni con equipaggio per raggiungere altri pianeti del sistema solare. Ma la sfida era nutrire gli astronauti. Tuttavia, gli scienziati dell’agenzia lo hanno scoperto Una classe di microbi può catturare l’anidride carbonica espirata dagli astronauti e trasformarla in sostanze nutritive. La NASA non ha mai implementato i suoi piani, quindi l’idea è scomparsa negli archivi per decenni. Ma oggi ha l’opportunità di rispondere a esigenze più banali.

Non si tratta solo di nutrire le persone. Startup che sviluppano l’idea della NASA, come Revive Soil e Aqafeed, Vogliono utilizzare i microrganismi per convertire l’anidride carbonica dell’aria in preziosi ingredienti organici nella produzione alimentare convenzionale. Il primo converte l’anidride carbonica in nutrienti organici per le colture. E l’ultimo: verso una forma sostenibile di mangime per pesci che possa sostituire la farina di pesce utilizzata oggi, per la quale ogni anno vengono catturati 15 milioni di pesci selvatici.

Il problema ora è il prezzo. Savour ha deciso di produrre burro perché questo grasso è relativamente costoso e quindi il suo equivalente in anidride carbonica ha la possibilità di competere con il prodotto tradizionale sul mercato. I finlandesi affermano che la loro farina costa solo il 10% in più rispetto alla farina simile di legumi. Tuttavia, solo lo sviluppo su larga scala di questa produzione potrà creare una reale concorrenza per l'agricoltura tradizionale. Ciò richiederà ingenti investimenti.

