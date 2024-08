È morta Natalie Stechova. Aveva 23 anni

Giovedì 22 agosto, l’ex club della ginnasta, Sokol Pribam, ha annunciato la tragica notizia della morte improvvisa e inaspettata di Stechova. “È con grande tristezza che annunciamo che, dopo un tragico incidente, la nostra meravigliosa amica, ginnasta e attrice Natalka Stechova è morta per sempre. Ha perso la sua lotta per la vita il 21 agosto alle 5:30. (…) Natalka ha sorriso per tutta la sua breve vita, e così la ricorderemo sempre. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici più stretti e inviamo molta forza e sostegno. “Per onorare la memoria di Natalka, potresti venire ad accendere una candela davanti al nostro quartier generale”, si legge nell’annuncio.

Tuttavia, al momento la squadra non ha fornito dettagli sulla morte del giovane atleta. Lo ha rivelato solo pochi giorni dopo un amico di famiglia in un’intervista al portale ceco extra.cz. A quanto pare, Un tragico incidente si è verificato durante una vacanza sulle Alpi, Dove si è recata la 23enne insieme al marito. Giocatore in pensione Voleva fare un selfie in montagnaMa questo tentativo si è concluso in modo disastroso per lei. “È caduta da una distanza di circa ottanta metri. Non si sa se la sua gamba sia scivolata o se si sia spezzato un pezzo del bordo.” – disse l’amico del defunto.