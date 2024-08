È migliore di Mikael Ishaq? Lo dice l’allenatore del Pogoń, Stettino

Domenica si giocherà la partita del sesto turno del campionato Extraklassa tra Lech Poznań e Pogo Szczecin. Prima di lui, l’allenatore di quest’ultimo, Robert Kolindovic, ha parlato degli attaccanti delle due squadre: Mikael Ishak ed Efthymios Koulouris.

Lech Poznań e Bogo Szczecin hanno guadagnato finora 10 punti nelle cinque giornate di campionato e sono una accanto all’altra in classifica. Le due squadre hanno registrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Domenica ci sarà lo scontro diretto, che emoziona sempre i tifosi di entrambe le squadre. Si giocherà allo stadio Kolegorza.

Le linee offensive di Poznań e Stettino dovrebbero includere Mikael Isak ed Efthymios Koulouris. Entrambi hanno iniziato con successo i loro nuovi giochi. Il 31enne svedese ha segnato finora quattro gol. Il 28enne greco ha segnato tre gol.

Domenica potranno aumentare i loro conti.

comune

Robert Kolindovic, commentando il modo in cui sono stati coperti gli avversari in questa partita, ha menzionato entrambi i nomi.

– C’è Isaac, che è la chiave di Lech. Ma per me Kolo è sicuramente un giocatore migliore. Se noi ci prepariamo a fermare Ishak, Lech dovrà prepararsi per Kolo. Abbiamo difese diverse predisposte per le diverse fasi del gioco. In alcuni punti si passa alla copertura individuale. Sappiamo quando usarlo. Credo fortemente che tutta la squadra darà il massimo in difesa. Dobbiamo giocare il più possibile da dietro durante la stagione. Per noi una delle priorità sarà arrivare al punto di finire la partita con un punteggio pari a zero. A questo scopo avevamo programmato anche allenamenti individuali”, ammette il 43enne.

Kolindovic è recentemente diventato il successore di Jens Gustafsson, trasferitosi in Arabia Saudita. Come calciatore, ha rappresentato sia il Lech che il Pogon.