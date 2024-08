È così che gli scienziati vanno oltre le mura delle università

L’Università di Stettino ha organizzato, tra gli altri: il primo Campionato di dibattito di Oxford per la Coppa del Presidente dell’Università di Stettino. Immagine di noi



L’Università di Stettino ha completato la prima edizione del progetto “Iniziativa Sociale dell’Università di Stettino – SINUS”. L’implementazione del progetto è iniziata nel novembre 2022 ed è durata 22 mesi.

– Si sono svolte tre attività che hanno suscitato grande interesse tra i dipendenti e gli studenti dell’Università di Stettino, così come tra gli abitanti della città, della regione e dell’intero paese – dice Agnieszka Leszak, portavoce dell’Ufficio delle imposte.

La prima attività implementata è stata una serie di film che promuovono la scienza intitolati “La scienza parla”. La serie comprendeva 14 lavori sui risultati scientifici e sulle ricerche condotte all’università. La diversità degli argomenti discussi nella serie di film “Science Speaks” riflette la molteplicità delle tendenze e del lavoro di ricerca. I film della serie includono ricerche sulla fusione fredda, ricerche sul fenomeno della solitudine, un itinerario enoturistico e lavori sull’informatizzazione del contenzioso civile. Molti scienziati dell’Università di Stettino sono stati coinvolti nella creazione della serie e tracce di questo lavoro possono ancora essere viste sui canali di notizie dell’università.

Altre attività includono l’organizzazione del primo torneo di dibattito a Oxford per la Coppa del Presidente di Stettino – aggiunge Agnieszka Leszak. – L’ultimo elemento è stato il Forum scientifico della Pomerania occidentale, che è un incontro e una vetrina delle attività scientifiche e di ricerca dei circoli scientifici e delle organizzazioni studentesche. L’incontro è stato aperto, si è svolto in Flower Avenue ed è stato accompagnato da varie forme di attività che hanno reso l’intero evento più attraente.

Oltre alle piattaforme in cui gli espositori si sono presentati, i partecipanti all’evento hanno potuto partecipare a conferenze aperte e ascoltare tavole rotonde.

Il progetto SINUS è una risposta alle sfide odierne, concentrandosi sulla collaborazione tra scienza e società, sull’educazione sociale e sullo sviluppo di soluzioni innovative. Questo non è solo un progetto: è una nuova era di divulgazione della scienza, dove diventa non solo accessibile a tutti, ma anche stimolante e attraente per tutti – afferma Magdalena Koziara-Bilatowska, Project Manager di SINUS.

L’Università di Stettino riassume questo progetto come segue: “L’obiettivo più importante della responsabilità sociale della scienza, ovvero la diffusione della scienza e del lavoro di sviluppo e la divulgazione dei risultati scientifici importanti per lo sviluppo sociale, è stato raggiunto con la diversità delle attività svolte nell’ambito del progetto ha contribuito ad aumentare l’interesse per i temi discussi e l’interesse di un’ampia gamma di beneficiari Gli organizzatori del progetto sperano che la prossima edizione di SINUS sia la prima di molte grazie alla quale la scienza, la ricerca, il lavoro di ricerca e i risultati dei ricercatori presso l’Università di Stettino diventerà noto e popolare tra il pubblico, il che influenzerà la divulgazione della scienza.

