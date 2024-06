Dr. Richard Finney: Sono un esperto di salute sessuale… Ecco cosa ha scoperto la scienza su quanto tempo gli uomini trascorrono davvero a letto

Questo è spesso oggetto di vanterie… o battute crudeli: quanto tempo un uomo “dura” a letto.

Se tutto finisce troppo in fretta, l’altra parte potrebbe essere insoddisfatta. Ma allo stesso modo, impiegare troppo tempo può diventare un lavoro ingrato.

Per mettere fine al dibattito sul tempo normale, la scienza ha fatto del suo meglio per trovare alcune risposte concrete.

Uno studio recente suggerisce che gli uomini nel Regno Unito durano in media circa sette minuti prima di eiaculare, mentre altri suggeriscono che 10 minuti siano la norma.

Ma se il sesso finisce prima o poi, non è necessariamente motivo di preoccupazione, dice il dottor Richard Finney, urologo consulente presso il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham.

Ha detto a MailOnline: “Termini come eiaculazione precoce e ritardata sono un costrutto sociale, non medico”.

Anche se riconosce che ci sono casi in cui l’eiaculazione precoce può richiedere un intervento – i libri di testo di medicina suggeriscono un modello coerente di eiaculazione un minuto prima dell’attività sessuale, prima che un uomo lo desideri – nella maggior parte dei casi è solo una questione di “norme percepite”. E la “durata ideale”.

I tre studi, tutti pubblicati sul Journal of Sex Therapy, hanno utilizzato metodologie diverse e hanno coinvolto diversi gruppi di persone, ma i loro risultati rivelano ciò che è considerato “normale” quando si tratta della durata del rapporto.

Uno nel 2023 Esame I ricercatori hanno studiato 1.660 uomini per scoprire quanto tempo impiegavano loro per eiaculare, sperando che ciò potesse aiutare a diagnosticare coloro che avevano difficoltà a raggiungere l’orgasmo.

Il campione comprendeva prevalentemente uomini eterosessuali, con un’ampia percentuale proveniente dagli Stati Uniti e da altri paesi di lingua inglese.

Agli uomini, la cui età media era di 39 anni, è stato chiesto di stimare quanto tempo impiegavano loro per eiaculare dall’inizio della stimolazione all’orgasmo durante il sesso con un partner.

Sono valutati su una scala a nove punti da 1 minuto a più di 25 minuti.

Il dottor Finney ammette che ci sono casi in cui l'eiaculazione precoce richiede un intervento, ma nella maggior parte dei casi è solo una questione di "norme percepite" e di "durata ideale".

Gli scienziati hanno scoperto uomini che Coloro che hanno eiaculato per più di 10 minuti avevano maggiori probabilità di riferire “significative difficoltà a raggiungere l’orgasmo”.

2020 altro Esame La pubblicazione sulla stessa rivista ha rivelato quanto durano solitamente gli uomini, ma questa volta dal punto di vista di uomini e donne.

I partecipanti sono stati reclutati da siti di social media tra cui Facebook e Reddit tramite annunci pubblicitari, risultando in 1.065 partecipanti, di cui 571 uomini e 494 donne.

I principali tipi di problemi di eiaculazione I problemi di eiaculazione sono problemi sessuali comuni negli uomini. Ciò include l’eiaculazione precoce e ritardata. Se soffri di disfunzione eiaculatoria persistente, consulta il tuo medico di famiglia che discuterà con te di questo difetto e potrebbe visitarti o indirizzarti a uno specialista. Eiaculazione precoce Ciò accade quando un uomo eiacula più velocemente di quanto lui o il suo partner vorrebbero. Gli attacchi occasionali non sono motivo di preoccupazione, ma se si ripetono, esiste un trattamento. Può essere causato da problemi alla prostata o alla tiroide o dall’abuso di farmaci. Può causare stress, depressione e problemi relazionali. Eiaculazione ritardata Potrebbe trattarsi di un ritardo significativo prima dell’eiaculazione o dell’assenza totale di eiaculazione. Può anche essere causato da fattori psicologici e fisici. I fattori psicologici includono problemi relazionali, stress e depressione. Le cause fisiche includono il diabete, le lesioni del midollo spinale, la sclerosi multipla, gli interventi chirurgici alla vescica o alla prostata e l’invecchiamento. Fonte: servizio sanitario nazionale

È stato chiesto loro quanto tempo pensavano che la maggior parte degli uomini resistesse attraverso il sesso penetrativo, la quantità di tempo che pensavano fosse ideale, la quantità di tempo che ritenevano qualificata per l’eiaculazione precoce e quanto tempo avevano personalmente resistito attraverso il sesso penetrativo.

Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra le altezze stimate da uomini e donne.

La maggior parte dei partecipanti ha stimato che gli uomini siano durati circa cinque minuti, ma hanno ammesso che la durata ideale sarebbe il doppio, circa 10 minuti.

Uomini e donne concordano sul fatto che il tempo medio necessario per l’eiaculazione precoce è di circa 1,5 minuti.

Tuttavia, gli uomini che hanno segnalato problemi di eiaculazione precoce hanno valutato i loro periodi come tipici e ideali rispetto agli uomini che non lo hanno fatto.

I risultati non hanno mostrato differenze significative tra uomini eterosessuali, gay e bisessuali, e i risultati erano simili anche tra i gruppi di età.

Tuttavia, le persone che avevano più partner sessuali stimavano che la durata tipica del rapporto sessuale fosse più lunga.

UN Esame del 2005, pubblicato anche sul Journal of Sex Therapy, prevedeva di chiedere di volta in volta a 500 coppie di paesi diversi, utilizzando un cronometro, quanto tempo impiegava per fare sesso.

In totale, sono stati cronometrati 4.000 eventi sessuali e le coppie hanno fatto sesso in media otto volte in un periodo di quattro settimane.

Il tempo medio dall’inizio della penetrazione all’eiaculazione negli uomini è stato di 5,4 minuti.

Ma i tempi registrati vanno da 0,55 secondi a 44,1 minuti.

Lo studio ha rilevato che gli uomini nel Regno Unito avevano maggiori probabilità di rimanere nella borsa per 7,6 minuti.

I risultati hanno anche mostrato che gli uomini più giovani di età compresa tra 18 e 30 anni hanno completato la distanza leggermente più velocemente – 6,5 minuti, e gli uomini di età pari o superiore a 51 anni l’hanno completata più velocemente – 4,3 minuti.

Tuttavia, il dottor Feeney ha affermato che l’interpretazione della ricerca in questo settore potrebbe essere “problematica”.

Questo perché cercare di monitorare il rapporto potrebbe avere un impatto negativo sul risultato, spiega.

“Cercare di interpretare questi risultati e applicarli a persone reali e alle loro esperienze diventa una sfida”, ha affermato il dottor Finney.

Sebbene nella maggior parte dei casi la durata del sonno non sia nulla di cui preoccuparsi, può essere un indicatore della tua salute.

Il Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS) avverte che l’eiaculazione precoce può essere un sintomo di problemi alla prostata o il risultato dell’uso di droghe. Può anche causare stress e ansia riguardo alle prestazioni sessuali.

Sebbene l’eiaculazione ritardata possa essere causata dal diabete, da alcuni antidepressivi come gli SSRI e da lesioni del midollo spinale.

“In definitiva, se un uomo sente di avere problemi in qualsiasi aspetto di questa parte molto delicata ma molto importante della sua vita, dovrebbe consultare il suo medico”, ha affermato il dottor Vainey.

“È improbabile che sia causato da qualche ostruzione grave, ma si può fare molto per alleviare i sintomi, e questo lavoro rende la visita utile.”

Tuttavia, la dottoressa Finey spiega che non esiste una definizione unica di quanto tempo un uomo dovrebbe restare a letto, ma è importante prestare attenzione ad eventuali cambiamenti improvvisi.

“Per alcune donne, 30 minuti di sesso possono essere un sogno che diventa realtà, ma per altre può essere un incubo a causa del dolore, quindi non esiste una definizione unica della durata ideale”, ha detto.

L’eiaculazione precoce di solito non è un segno di alcun problema serio.

“Chiunque potrebbe pensare che sia un po’ sospetto, ma di solito si tratta di un difetto comportamentale appreso e ci sono dei passi che puoi intraprendere per migliorare la situazione.

“Varrebbe la pena di indagare su un cambiamento piuttosto improvviso nel comportamento eiaculatorio, ma in generale raramente vi è associata un’anomalia grave.”

Il dottor Feeney spiega che l’eiaculazione ritardata non è sempre dovuta a una condizione medica e può avere molte cause.

“L’eiaculazione recente può rendere più difficile l’esecuzione delle ripetizioni, e spesso difficile da ottenere”, ha detto.

Ha aggiunto: “Dipende in larga misura dalle parti diverse e concorrenti del sistema nervoso autonomo che controllano l’erezione e l’eiaculazione.

“L’eiaculazione ferma l’erezione e farla ricominciare può essere una sfida.”

Il dottor Finney spiega che alcuni farmaci possono anche influenzare il tempo necessario per eiaculare.

“L’eccitazione è un’altra parte importante del processo di eiaculazione e qualsiasi distrazione può rendere più difficile per un uomo raggiungere l’orgasmo ed eiaculare”, ha detto.

“Alcuni farmaci possono interferire con l’orgasmo. Uno è il Viagra, che ironicamente viene assunto dagli uomini per migliorare l’erezione.

“Alcune classi di farmaci non influenzano l’orgasmo ma possono ritardare l’eiaculazione, come la tamsulosina, che viene prescritta agli uomini per trattare i sintomi della prostata.”