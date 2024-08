Dormire fino a tardi nei fine settimana. Ha senso? Gli scienziati si affrettano a rispondere – Wprost

Si dice che durante il fine settimana sia impossibile dormire le notti insonni che si sono verificate durante la settimana – infatti, spesso sentiamo opinioni secondo cui tale sonno è dannoso. Tuttavia, gli scienziati hanno pubblicato ricerche che dimostrano il contrario.

Secondo la ricerca, le persone che “recuperano” il sonno perduto durante il fine settimana possono avere un rischio inferiore del 20% di malattie cardiache rispetto alle persone che non lo fanno. I risultati della ricerca, presentati al convegno della Società europea di cardiologia, si basavano sull’analisi dei dati di 90.903 adulti che partecipavano al progetto UK Biobank.

Di questi, 19.816 soddisfacevano i criteri per la privazione del sonno e, in 14 anni di follow-up, i ricercatori hanno scoperto che coloro che dormivano di più nei fine settimana avevano un rischio di malattie cardiache inferiore del 19% rispetto a coloro che dormivano meno nei fine settimana.

Chi dorme ha meno probabilità di sviluppare malattie cardiache

Lo studio ha preso in considerazione anche un sottogruppo di persone che soffrono di privazione del sonno quotidiano. I ricercatori hanno scoperto che le persone che dormivano di più durante il fine settimana avevano il 20% in meno di probabilità di sviluppare malattie cardiache rispetto a quelle che dormivano meno.

Il professor Yanjun Song, autore dello studio del Centro cardiovascolare nazionale di Pechino, ha affermato che dormire a sufficienza è associato a un minor rischio di malattie cardiache. Secondo lui questa relazione diventa più evidente nelle persone che soffrono regolarmente di sonno insufficiente durante i giorni feriali.

Zichen Liu, coautore dello studio, ha aggiunto che per gran parte della popolazione della società moderna che è privata del sonno, coloro che dormono di più nei fine settimana hanno tassi molto più bassi di malattie cardiache rispetto a coloro che dormono di più fine settimana. Quelli che ottengono di meno.

Dormire abbastanza può aiutare

– Molti di noi non dormono abbastanza a causa di impegni lavorativi o familiari. Il professor James Leeper, vice direttore medico della British Heart Foundation, ha dichiarato: Sebbene il sonno del fine settimana non sia un sostituto di un buon sonno notturno regolare, questo ampio studio suggerisce che potrebbe aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache.

– Sappiamo che la mancanza di sonno può influire sulla nostra salute generale. Questa ricerca ci ricorda quanto sia importante cercare di dormire almeno sette ore ogni notte. Ha aggiunto che attendiamo con impazienza ulteriori ricerche per comprendere meglio come i modelli di sonno influenzano il cuore e come possiamo adattarci agli stili di vita moderni per migliorare la nostra salute.



