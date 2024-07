Donna polacca in un tribunale tedesco. “Devo essere punito”

La tragedia è avvenuta nel 2022 vicino a Barsenhausen nella Bassa Sassonia. Tutto è accaduto in una strada di campagna, a soli 700 metri dalla strada.

Ewa B ha incontrato un altro pilota alla rotonda e hanno iniziato la gara. È successo che la donna polacca – che guidava la sua auto nella corsia opposta – ha accelerato ad una velocità di 180 chilometri orari. Anche se il limite di velocità qui è di 70 km/h.

Ma ad un certo punto, la donna ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato e si è scontrata con l’auto su cui viaggiava una famiglia di quattro persone. I genitori sono rimasti feriti, ma i loro due figli (di 2 e 6 anni) sono morti sul colpo.

Germania. Tragedia a Barsenhausen



La Procura ha poi accusato Ewa B. con omicidio e l’altro conducente (anche lui partecipante alla corsa all’inseguimento clandestino) con complicità. Un anno dopo ascoltarono la loro sentenza: Ewa B. fu condannata. Reclusione per sei anni, Mark S. Reclusione per quattro anni.

Tuttavia, la Corte federale di giustizia ha annullato la sentenza (tra le altre cose, l’accusa di possibile omicidio è stata respinta) e ha rinviato il caso all’atto d’accusa. Secondo il quotidiano Bild, nell’ultima seduta prima della pronuncia del verdetto, il polacco si sarebbe rivolto alle famiglie dei due ragazzi assassinati.

– Ho tre figli e sono nonna. Non passa giorno che non pensi a loro. Non riesco ancora a gestirlo. Penso di dover essere punito. Ma non posso eliminare la tua sofferenza – Si è scusata con le lacrime agli occhi.

L’egoismo ha bisogno di approvazione



Allo stesso tempo ha anche negato che l’incidente sia avvenuto durante la gara. A sua volta, Marco S. crede Che è stato provocato a farlo. Non è un segreto che le donne spesso superino il limite di velocità. Inoltre gli stessi amici la chiamavano “Schumi”, in riferimento al pilota tedesco Michael Schumacher. Tuttavia, gli esperti lo riconoscono, tra le altre cose, come una persona che “ha bisogno di approvazione ed è egoista”.

PresentazioneMarco S. I suoi genitori devono $ 30.000. Danni Euro La sentenza in questo caso è stata annunciata il 23 luglio.

