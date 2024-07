Donald Trump. Consigliere sulla fine della guerra in Ucraina. Ha fatto riferimento a documenti di anni fa

-Se vuoi la mia opinione su come potrebbe essere la soluzione: Minsk 1 e Minsk 2 avevano delle cose buone. Mi piaceva l’idea dell’integrità territoriale e della creazione di un’area linguistica indipendente Penso che possiamo costruire qualcosa su questo – ha detto Grenell durante un incontro con i giornalisti stranieri nell’ambito della Conferenza sulle elezioni repubblicane a Milwaukee.

Tuttavia, l’ex diplomatico e consigliere di Trump ha osservato che, sebbene parli con Trump più volte alla settimana,… Non gli ha parlato di questo particolare problema Questa è solo la sua opinione.

Grenell ha aggiunto che gli accordi di Minsk presuppongono entrambi “Decentralizzazione” in Ucraina e concessione di uno status speciale alle regioni di Luhansk e DonetskCosì come il ritiro delle forze russe dall’Ucraina, questo non è stato attuato perché “nessuno ha fatto pressioni sui russi affinché vi aderissero”. Ha anche criticato il presidente Biden per averlo fatto Non parla con Vladimir Putin da tre anni.

Alla domanda su quale politica una potenziale seconda amministrazione Trump perseguirebbe nei confronti dell’Europa, Grenell – che ha servito, tra gli altri, come presidente degli Stati Uniti e ambasciatore degli Stati Uniti in Germania – ha detto che non ci sarebbero state sorprese, “Gli europei sanno esattamente cosa aspettarsi”.

– Renderà la NATO più forte fornendo più fondi alla NATO – ha sottolineato. Quando gli è stato chiesto se l’impegno a difendere gli alleati sarebbe condizionato alla spesa di questi paesi da una quantità adeguata di denaro, Grenell ha affermato di “non conoscere un solo club al mondo in cui è possibile unirsi a un club, senza pagare le quote, e comunque beneficiarne”. da.” Delle strutture.” E vai alla mensa del club.

-So esattamente cosa vogliono gli europei. “Vogliono approfittare della responsabilità condivisa per la sicurezza e dell’ombrello condiviso e ridono di noi quando diciamo: ‘Aspetta un attimo, faresti meglio a pagare la tua giusta quota’”, ha detto. Ha anche aggiunto, Gli elettori americani sono “arrabbiati” con l’Europa Per “volere benefici senza pagare le bollette”.

– Non fare questo agli americani. “Vergognati per aver costretto gli americani a pagare quando altri paesi non lo fanno”, ha detto Grenell. Ha aggiunto che la NATO è una “grande organizzazione” ma deve essere riformata, e finché tutti i paesi non pagheranno abbastanza per la sua difesa, l’alleanza non dovrebbe accettare nuovi membri. Ha anche chiarito ciò che Trump ha affermato durante uno dei suoi comizi “La Russia può fare quello che diavolo vuole”. Con alleati che “non pagano i conti”.

– Non so se hai figli, ma se un bambino venisse da te e ti dicesse: “Papà, conosco le regole, ma non le seguirò”, tu gli diresti: “Va bene, continua a farlo ?” “No, stai dando una punizione al bambino.”

Grenell ha osservato che quando era ambasciatore a Berlino, si è scontrato aspramente con il governo di Angela Merkel su tre questioni: il gasdotto Nord Stream 2, le spese per la difesa e gli affari con l’Iran. Ha affermato che, sebbene “non abbia sentito le scuse dei tedeschi”, le autorità le hanno sentite I tedeschi hanno cambiato la loro politica su tutte e tre le questioni e si sono accordati con Trump.

L’ex diplomatico è considerato uno dei consiglieri senior di Donald Trump e, durante uno dei suoi comizi, il figlio dell’ex presidente, Donald Jr., lo ha presentato come… “Futuro Segretario di Stato americano”. Lui stesso non ha voluto rispondere alla domanda se gli piacerebbe assumere il ruolo, aggiungendo che è concentrato sulle elezioni e non vuole lasciare la California, dove vive attualmente.

