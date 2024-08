Dmytro Kuleba: Non abbiate paura della reazione della Russia, noi no

– La sfida più grande è convincere i nostri alleati a sostenerci, indipendentemente dalla posizione di Mosca, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. – Non abbiate paura della reazione della Russia, non lo abbiamo. Non temiamo nulla. Per favore aiutaci. Dateci ciò di cui abbiamo bisogno, disse. Come aveva promesso: “Vinceremo questa guerra”.

Ospiti speciali del Complesso del Futuro Polacco sono stati il ​​capo del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, e il capo della diplomazia polacca, Radoslaw Sikorski. Anche i ministri si sono riuniti davanti al comitato. Durante il colloquio si sono discussi temi legati alla sicurezza e alle relazioni bilaterali, ha riferito il Ministero polacco.

Sono stati accolti nel gruppo dal sindaco di Varsavia Rafal Druszkowski, e poche parole – sotto forma di registrazione video – sono state rivolte alla folla dall’ex soldato dell’insurrezione di Varsavia Wanda Traczyk-Stawska. Ha detto che non poteva venire di persona al campus. Ha esortato ogni nazione e ogni stato democratico a ricordarsi dei deboli.

Sikorski, rivolgendosi a Kuleba, ha sottolineato che Traczyk-Stawska non solo ha partecipato all’insurrezione di Varsavia, ma è anche attivamente impegnata nella lotta per lo stato di diritto e la democrazia in Polonia.

Kuleba: Molti dei nostri alleati hanno affermato che l’Ucraina non durerà a lungo

Sikorsky e Kuleba parlarono quando si resero conto che in Ucraina stava per scoppiare la guerra. Il capo del Ministero degli Esteri polacco ha ricordato l’aiuto della Polonia agli ucraini.

Kuleba ha sottolineato l’importanza di lottare per ciò in cui si crede. – Ogni volta che non hai una possibilità, devi arrenderti, sei un fallimento, fai qualcosa di completamente opposto. Combatti, affronta le sfide, mostra a tutti che sei abbastanza forte da lottare per ciò in cui credi, ha detto Kuleba.

– Anche prima dell’invasione, molti dei nostri partner più stretti hanno chiarito nelle loro dichiarazioni che l’Ucraina non reggerà per molto tempo – ha osservato il ministro ucraino. READ Un crimine brutale a Varsavia. Ci sono accuse contro gli arrestati

Come ha detto, si rendeva conto che entro la fine di ottobre 2021 sarebbe scoppiata una guerra su vasta scala. Di questo ha spiegato che ne era convinto, tra l’altro, dopo una conversazione con suo padre, che gli ha parlato dell’umore dell’esercito russo.

Radoslaw Sikorski e Dmytro Kuleba durante un incontro nell’ambito del Complesso del futuro della PoloniaPAP/Tomasz Waszczuk

Kuleba: Putin non può accettare di perdere contro qualcuno che disprezza

Poi Kuleba ha parlato dei preparativi per un attacco russo e delle visite all’estero, compresa la Polonia. Durante il suo discorso ha ringraziato i paesi polari per il loro sostegno e la loro solidarietà.

Secondo il capo del Ministero degli Esteri ucraino, Vladimir Putin vuole passare alla storia come un grande e pericoloso Putin, ma – come ha sottolineato Kuleba – Putin non passerà certo alla storia come un grande, ma pericoloso – forse per la sua cittadini.

– Putin non rispetta gli ucraini, non abbiamo la nostra cultura, la nostra lingua, pensa che siamo russi viziati (…). Putin non poteva accettare di poter perdere contro qualcuno che disprezzava. Crede che l’Ucraina sia un paese fallito, ha detto Kuleba.

“Se Zelenskyj lascia Kiev, l’Ucraina non sopravviverà”

Sikorsky ha insistito sul fatto che ciò che è accaduto nel febbraio 2022 dovrebbe essere un argomento per gli storici. Ha ricordato un video registrato da Zelenskyj all’inizio della guerra, in cui il presidente dell’Ucraina annunciava che era a Kiev con i suoi ministri e l’amministratore delegato e stava difendendo il Paese.

Kuleba ha ricordato che il secondo giorno di guerra, uno degli agenti di sicurezza gli si è avvicinato e gli ha detto che stava ricevendo chiamate dai suoi colleghi, e tutti gli chiedevano se Zelenskyj fosse ancora a Kiev. READ L'Italia vuole essere uno dei maggiori produttori di chip in Europa: il mondo dei computer

– Posso dire senza esagerare: se Zelenskyj avesse lasciato Kiev, l’Ucraina non sarebbe sopravvissuta. È stato davvero un atto di leadership straordinario perché sapeva quanto grande fosse la minaccia per la sua stessa vita, ha detto il ministro ucraino.

Tutti in Russia vogliono Zelenskyj morto e qualcun altro che lo sostituisca. Quindi – come ha sottolineato – si è trattato di un atto di coraggio personale.

– Tutti pensano che se il tuo presidente è lì, dovrebbero restare anche loro. Secondo me non c’è altra spiegazione per questi primi giorni di guerra. L’ho sentito, ha aggiunto Kuleba.

Il capo del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina durante un incontro nell’ambito del futuro complesso della PoloniaPAP/Tomasz Waszczuk

Kuleba: Il processo di deputazione in Russia sarà importante per mantenere la sicurezza

Sikorsky ha affermato che la guerra finirà quando i russi inizieranno a pensare in modo diverso al loro paese, smetteranno di pensare in modo coloniale e capiranno che l’Ucraina non può essere sottomessa a un prezzo che possono accettare. Ha chiesto al suo ospite di stimare quanto tempo avrebbero impiegato i russi per eseguire questa operazione mentale.

Kuleba sperava che fosse più breve di quello delle potenze coloniali o della Germania nazista. – La decolonizzazione mentale e la denazionalizzazione è un processo che deve avvenire – ha detto il capo della diplomazia ucraina.

Secondo lui, il processo di deputazione in Russia sarà importante per il mantenimento della sicurezza. – Questo processo può essere volontario? No, tutto nella storia ci mostra che un simile processo deve essere forzato, ha detto.

Ha aggiunto che uno dei maggiori problemi degli intellettuali in Occidente è che i politologi e gli scienziati non hanno mai visto la Russia come un progetto imperialista.

Kuleba: La discussione sulla possibile espansione russa è una scusa

“La guerra consuma molte risorse, denaro, sforzi e attrezzature”, ha affermato Kuleba. – Ma i problemi più grandi iniziano sempre nella testa delle persone. Dall’inizio dell’invasione russa, l’Ucraina è stata la sfida più grande da affrontare, e il timore di un’escalation del conflitto ha dominato il processo decisionale dei nostri alleati. Forse non lo sapete, ma ogni domanda, ogni richiesta da parte dell’Ucraina per la fornitura di nuovi tipi di armi è stata inizialmente respinta, ha riferito Kuleba. READ 40 La migliore sapone di marsiglia del 2022 - Non acquistare una sapone di marsiglia finché non leggi QUESTO!

“Se i timori crescenti non fossero il fattore principale che influenza la decisione degli alleati, l’Ucraina ora si troverebbe in una posizione molto migliore e riceverebbe le armi di cui ha bisogno molto prima”, ha valutato. “Continuando così a lungo, le vite degli ucraini ci sono costate il prolungamento della guerra e hanno colpito la nostra economia”, ha aggiunto.

Secondo Kuleba, “la sfida più grande è convincere i nostri alleati a sostenerci in modo che non pensino alla reazione di Mosca”.

– I russi hanno lanciato centinaia di migliaia di missili e razzi sul nostro territorio. Perché? “Perché hanno una strategia molto chiara e un obiettivo chiaramente definito: distruggere l’Ucraina”, ha detto il capo del ministero degli Esteri ucraino.

Ha valutato la questione della possibile espansione russa come una scusa per non intraprendere azioni decisive per aiutare l’Ucraina a vincere. – Non abbiate paura della reazione della Russia, non lo abbiamo. Non temiamo nulla. Per favore aiutaci. Dateci ciò di cui abbiamo bisogno. “Vinceremo questa guerra e poi leggeremo i libri di storia su come abbiamo preso insieme le decisioni”, ha detto.

Sikorsky: Questo è ciò che ha fatto l’offensiva ucraina nella regione di Kursk

Sikorsky ha aggiunto: “Invece di pensare a cosa farà Putin dopo, dobbiamo agire in modo che Putin inizi a pensare a cosa faremo noi dopo”.

– Questo è il risultato dell’attacco dell’Ucraina alla regione di Kursk. Ora Putin deve pensare a come difendersi lì e dove altro l’Ucraina può attaccare. Pertanto si dovrebbero rafforzare le zone di confine, ha affermato il capo della diplomazia polacca.