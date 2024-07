Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, famoso per le sue dichiarazioni controverse e propagandistiche, ha affermato che la Russia darà al prossimo presidente degli Stati Uniti l’opportunità di migliorare le relazioni e ridurre le tensioni globali.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere i nostri cittadini dalle minacce più pericolose che si stanno attualmente sviluppando. Naturalmente, daremo al nuovo presidente americano la possibilità di uscire finalmente dall’abisso in cui l’Occidente sta spingendo il mondo intero. Oggi però, ha detto, la situazione attuale non ispira grande ottimismo.

“Sfortunatamente, la politica americana è diventata fondamentalmente fatiscente e si sta deteriorando. Come l’intero mondo occidentale”, ha detto Dmitry Medvedev in un’intervista alla TASS.

Dmitry Medvedev tuona. “Un vecchio senza cervello.”

Ha anche commentato il ritiro di Joe Biden dalla sua candidatura per la rielezione: “Mentre il suo successore sarà eletto, un presidente incapace e impotente rimarrà in carica: sembra più conveniente così. […] Il suo tempo sta per scadere, può fare qualsiasi cosa a discrezione del suo entourage e il suo successore dovrà affrontarne le conseguenze. “A meno che non accada qualcosa di molto terribile”, ha detto l’ex presidente russo.

Ha aggiunto che spera che il “vecchio senza motivo” non prema il “pulsante rosso” e che la missione della Russia sia “impedire ai pazzi di raggiungere i loro obiettivi immaginari”.

Medvedev ha anche affermato che prima di Biden “nessun presidente americano è mai stato uno zimbello agli occhi dei cittadini del suo Paese e del mondo”. Secondo lui “puoi mettere una bambola di paglia o una mummia egiziana nello Studio Ovale e non cambierà nulla”. Ha descritto le elezioni presidenziali americane come “una battaglia di ragni in un barattolo”.

Dmitry Medvedev diffonde costantemente propaganda pro-Cremlino. Ha ripetutamente mostrato mappe che mostrano la divisione dell’Ucraina e ha minacciato una guerra nucleare.