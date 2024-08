Dietro le quinte dopo una domanda dell’allenatore del Legia Varsavia. Pareggio Feio: Prima ed ultima volta

L’allenatore del Legia Gonçalo Feo è stato teso con il giornalista di Sport.pl Jakub Ceferin durante la conferenza post partita e non ha gradito la domanda del rappresentante dei media.

Feio ha anche spiegato perché ha compiuto gesti offensivi nei confronti dei tifosi del Brondby. -Non permetteremo a nessuno di insultarci. Potrebbero venire qui il Real Madrid, il Manchester City o il Brondby e non saremmo umiliati

Dopo la partita ha elogiato in modo speciale anche Kacper Tobiasz. – Ha dichiarato che era pazzo, e io ho detto che volevo che fosse pazzo – ha spiegato

E nella conferenza stampa post partita dopo l’1-1 Legia-Brøndby, che ha permesso alla squadra di Varsavia di qualificarsi per l’ultimo turno preliminare della Conference League, l’argomento principale non è stata la partita in sé, ma il comportamento di Gonçalo Feo , che ha mostrato gesti offensivi nei confronti dei tifosi del Brøndby – ha mostrato loro due diti medi e un gesto di Kozakiewicz.

Scontri alla Conferenza del Legia Varsavia. Faceva caldo

L’allenatore si è scontrato con il giornalista Jakob Sweren sul sito Sport.pl. – È un peccato che il tuo comportamento dopo la partita abbia oscurato questo successo. Sei l’allenatore di un grande club polacco con le sue tradizioni e i suoi valori. Tuttavia, dopo il tuo enorme successo, ti comporti come un pezzo di merda fuori dal comune, provocando i tuoi rivali e facendo gesti osceni verso i tifosi. Come commenti questa cosa e pensi che sia normale? – ha chiesto il giornalista.

– Questa è la prima e l’ultima volta che risponderò alla tua domanda. Non ti ho offeso e non voglio farlo. Sono il più facile da criticare. “Ci sono abituato”, iniziò.

Lo rivela Goncalo Vio. “Nessuno l’ha visto”

– È facile criticarmi. È un peccato che tu non abbia scritto del comportamento in Danimarca nei nostri confronti, di come siamo stati provocati e di come abbiamo attaccato i sostituti dell’avversario. Nessuno l’ha visto. Forse c’è un problema qui. Dobbiamo combattere i complessi. Ci comportiamo bene quando gli altri non ci rispettano, e ora alcune persone non ci rispettano. Forse sono io il cattivo, perché so che verrò ritratto in quel modo, ma quando cammini per strada e qualcuno ti attacca, non arrenderti. Non permetteremo a nessuno di insultarci. “Real Madrid, Manchester City o Brondby potrebbero venire qui e non saremmo umiliati”, ha detto.

Questa presunta umiliazione sarebbe avvenuta durante il primo incontro. – Io sono stato il più educato, ho dovuto sopportare varie provocazioni, ad esempio, quando i nostri dipendenti volevano ricorrere al VAR, hanno detto “qualcosa di polacco” in modo sprezzante, ma poi sono rimasto calmo perché sapevo che c’era una rivincita, e lui ha spiegato che sapeva che non potevi rallegrarti molto velocemente.

– Scopri cosa è successo a Praga durante la partita dello Slavia Rakov, a Mostar Il calcio non è un gioco da gentiluomini, forse in Champions League, ma non in questa fase – ha detto.

– Non chiederò scusa per quello che esiste. Se qualcuno tratta male Ligia, lo difenderò fino alla morte.

Goncalo Feo per Kacper Tobiasz

Inoltre Feio ha particolarmente elogiato Kacper Tobiasz. Kacper ha spiegato che è un tipico esempio della mentalità che oggigiorno viene repressa perché diversa e criticata perché dobbiamo essere tutti grigi.

-Tobias ha giocato una grande partita oggi. Devi essere pazzo, gli hanno spento la follia, se ti perdi non hai alcuna possibilità in questo club. Non voglio un bravo ragazzo, gli ho detto, questo non sei tu. Voglio che questo pazzo, che i cosacchi giochino in questo club e che i cosacchi abbiano carattere. Dichiaro che il concetto di umiltà è estremamente fuorviante e lo combatterò.

Naturalmente era contento anche della vittoria andata e ritorno. Dobbiamo renderci conto del valore dell’avversario che abbiamo sconfitto in questo botta e risposta: è alto. La qualità del calcio per i singoli giocatori è altissima. Dobbiamo capire perché abbiamo vinto la doppia sfida, perché eravamo la squadra meglio organizzata. . La maggior parte delle minacce dell’avversario provenivano da tiri dalla distanza e, nonostante avesse avuto lunghi periodi di possesso palla, non rappresentava una minaccia per noi in altre situazioni. Ha detto che alla fine hanno segnato solo un gol su rigore.

