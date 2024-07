“Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia della persona morta durante la marcia, così come alla famiglia di un’altra persona rimasta gravemente ferita. Al momento non si sa nulla dell’assassino che mi ha colpito un proiettile mi è entrato nella parte superiore dell’orecchio destro e ho capito subito che qualcosa non andava perché ho sentito un fischio e degli spari e ho subito sentito il proiettile perforare la pelle. C’era molto sangue (…) Oh Dio,. benedica l’America! – ha scritto Donald Trump sulla Piattaforma della Verità nella sua prima dichiarazione dopo il tentativo di omicidio

“Grazie a tutti per i pensieri e le preghiere di ieri, perché solo Dio ha impedito l’impensabile. Non abbiamo paura, ma rimaniamo saldi nella nostra fede e uniti di fronte al male” – queste le parole di Trump in un comunicato diffuso il. Venerdì. La mattina dopo l’attentato, cioè domenica pomeriggio, ora polacca

In un comunicato diffuso nel pomeriggio negli Stati Uniti, cioè domenica sera in Polonia, Trump ha confermato che non intende cambiare i suoi piani. “Non posso permettere a un potenziale assassino o assassino di forzare un cambio di programma o qualsiasi altra cosa”, ha scritto.