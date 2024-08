Crescono sugli alberi, sono commestibili e… brillano. La stagione di questo fungo è iniziata – Wprost

È un ingrediente comune nelle pozioni fantasy. Nella letteratura e nella cultura popolare, viene spesso scelto da preti e maghi come ingrediente di una bevanda bollita in un calderone. Anche se in realtà non ha nulla a che fare con la magia, può essere utilizzato per preparare un piatto delizioso. Presto appariranno funghi luminosi anche nelle nostre foreste native.

A metà agosto inizia la stagione degli scarabei melliferi, che hanno questa proprietà: la bioluminescenza, cioè si illumina al buio.

Opieńka è una delle 70 specie uniche

Questo fungo comune è una delle oltre 70 specie che brillano di notte. Proprio come le lucciole brillano per attirare i compagni – come abbiamo scritto qui – i funghi usano questa capacità per attirare gli insetti. Ne hanno bisogno per diffondere i germi.

Un fatto interessante è che il fenomeno della bioluminescenza si verifica principalmente nei funghi che crescono sul legno in decomposizione. Emettono una luce fredda causata da una reazione chimica che avviene tra le molecole di ossiluciferina, un enzima chiamato luciferasi, e l’ossigeno.

La maggior parte dei funghi luminosi intensifica la luce dopo il tramonto, quando l’ambiente è più umido. Migliora l’attività dei batteri trasmessi.

Fungo luminoso nelle foreste polacche

Gli afidi sono un esempio di fungo luminoso che si può trovare nei nostri frutteti locali. Tuttavia, non brilla sempre e ovunque. Secondo National Geographic solo le loro radici hanno la capacità di emettere luce. Si tratta di formazioni fungine che hanno una forma filiforme e ricordano una radice.

Si possono trovare soprattutto sugli alberi morti. La loro bioluminescenza è più attiva intorno alle 17:30. A seconda della presenza di azoto sotto forma di ammonio nel substrato, brillano più o meno intensamente. In quelle radici che non crescono più, la capacità di bioluminescenza scompare.



