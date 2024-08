Così venne accolto Wilfredo Leon da parenti e vicini di casa. Immagine toccante

Dopo il suo ritorno da Parigi, Wilfredo Leon fu testimone di una serie di avvenimenti interessanti. Innanzitutto, il giocatore di pallavolo e i suoi compagni di squadra sono stati accolti all’aeroporto da una folla di tifosi esultanti, poi il Primo Ministro del paese si è congratulato con lui per il suo successo olimpico e i suoi cari lo hanno accolto a casa. I familiari e i vicini di Leon hanno preparato una bellissima sorpresa per il giocatore di pallavolo. Non sono mancati coriandoli, abbracci e regali – tra cui una grande tazza, un mazzo di fiori bianchi e rossi e due torte – per festeggiare la vittoria della medaglia d’argento olimpica e il suo 31esimo compleanno. Wilfredo ha condiviso le foto e la registrazione del toccante benvenuto su Instagram.