Così Manuel Arboleda saluta Franciszek Smuda. Il calcio è senza parole

Franciszek Smuda è stato nominato leggenda del calcio polacco. Durante la sua carriera da allenatore, è stato tra gli altri. Allenatore di Widzew Łódź e Wisła Cracovia Ligia Varsavia. Ha raggiunto l’apice nel 2009, quando ha assunto la guida della nazionale polacca, che avrebbe dovuto preparare per Euro 2012.

Un commovente addio a Manuel Arboleda. Lo ha scritto direttamente

PZPN ha quindi soddisfatto le richieste dei tifosi della nazionale polacca. Prima di essere convocato in nazionale, Smuda si è divertito moltissimo al Lech Poznań, di cui è stato capitano nella stagione 2006-2009. Durante il suo mandato, il Lech è arrivato terzo in Premier League e ha vinto la Coppa di Polonia. Tuttavia, questa squadra è ricordata soprattutto per aver giocato nelle Coppe dei Campioni. Nella Coppa UEFA della stagione 2008/09, il Lech ha lasciato il gruppo.

Una delle stelle di quella squadra era Manuel Arboleda, che Smuda aveva precedentemente allenato allo Zagby Lubin. Il colombiano non ha mai nascosto di nutrire grande stima per l’ex allenatore. L’immagine dell’ex difensore che indossa una maglietta con la scritta “Grazie Gesù, Polonia, Lech Poznań, F. Smuda, Cecoslovacchia Meshnević” è rimasta nella storia della Premier League.

Ora Manuel Arboleda ha salutato l’allenatore sui social.

“Ci siamo conosciuti il ​​6 dicembre 2004 e ho capito subito che saremmo stati grandi amici… Insieme eravamo quasi imbattuti… Hai sempre tirato fuori il meglio di me, non solo come giocatore ma anche come persona, ma purtroppo non sono riuscito a venire fino al tuo ultimo incontro, ma tranquillo perché quando eri ancora vivo ti ho dimostrato tutto il mio amore e rispetto… Ci vediamo per sempre, mio ​​caro vecchio, riposa in pace amico mio, ” si legge nel post Instagram di Arboleda.

Franciszek Smuda soffrì di leucemia negli ultimi anni della sua vita. A luglio l’ex allenatore è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Anche se all’inizio sembrava che tutto andasse bene, le condizioni di salute di Franciszek Smuda sono rapidamente peggiorate. L’ex allenatore è morto il 18 agosto.