Così lavora l’architetto più influente della Polonia. Ecco il suo studio

L’ufficio di Robert Konieczny. 100 metri al sesto piano

Come immagini gli studi degli architetti famosi? Poltrone di design, tanta luce, una caffettiera costosa e modellini di edifici ovunque? esattamente. Funzionano davvero così? Ti invito nello studio di Robert Konieczny, il famoso architetto. Ha progettato la Galleria Platone a Ostrava in un vecchio mattatoio e vive ad Arka, una casa sul fianco della montagna. Il suo studio si trova nel centro di Katowice. Al sesto piano dell’edificio progettato dallo stesso Konieczny. KWK Promes ha vinto la nostra classifica degli studi di architettura più influenti in Polonia.

Un edificio che, sebbene costruito con rigidi vincoli di budget, si distingue dall’ambiente circostante. È di colore nero e ha balconi prominenti. È unicato. Dal 2019 qui lo studio KWK Promes, fondato da Robert Konieczny, occupa 100 metri quadrati. Oltre a sei balconi con vista a ovest, nord ed est. Ci sono un totale di tre edifici al sesto e al piano superiore, anche se ne sono previsti quattro. Tuttavia, lo studio occupa due stanze. Le scale sono semplici e rivestite con piastrelle di cemento. Anche la parte inferiore della facciata è in acciaio e ospita, tra l’altro, l’ingresso del garage.

In precedenza, l’architetto lavorava anche su un terreno di 100 metri, ma in una casa residenziale centenaria in Remera Street.

Unikato, un edificio nero nel centro di Katowice

Unikato è un edificio nero con balconi caratteristici, già famoso nel mondo dell’architettura, situato all’angolo tra le vie Kominka e Raciborska a Katowice. È un ripieno. La sua facciata nera è modellata sull’edificio accanto ed è grigia per lo smog. Konieczny pensava che il nuovo edificio sarebbe stato comunque oscurato dallo smog. È meglio progettarlo in modo che diventi immediatamente “sporco”. Pertanto, prima di scegliere il colore della facciata di Unikato, è stata rimossa della vernice mista a sporco dalla facciata dell’edificio vicino, che era già scurita. Questo è il colore su Unikato.

L’edificio è stato costruito davvero a buon mercato. Inoltre le banche non hanno voluto finanziare questo investimento perché non ci credevano. L’edificio si rivelò un successo e gli appartamenti furono venduti immediatamente. L’ipotesi dell’investitore era che un metro quadrato durante la costruzione non sarebbe costato più di 3.000 PLN. Zloty. Ecco perché, ad esempio, le finestre sono bianche e di plastica.

– Avevo paura che questo sarebbe stato un difetto in questo progetto, – ha ammesso Robert Koneczny. – Si è rivelato essere il suo vantaggio.

Gli appartamenti pronti sono stati venduti per 5.000 PLN al metro quadrato. Zloty. Oggi il costo di un metro quadrato in uno degli appartamenti in vendita qui è… 12.000 PLN. Zloty.

Dalla finestra del loro studio gli architetti KWK hanno una vista su quasi tutti i grattacieli e i complessi di uffici in costruzione nel centro di Katowice. Puoi vedere il Global Office Park, Tiramisu di Medusa Group e la proprietà residenziale Tysiąclecia.

Casa sulla strada, progetto di Konieczny

Modelli e vedute di Katowice

Come sono gli interni in cui lavora l’architetto di Katowice di fama mondiale? A Rymera, l’ufficio KWK Promes aveva a disposizione un appartamento al secondo piano, nel cuore della modernità. Pavimento in parquet, molti corridoi, corridoi, angoli e stanze strette. Ecco com’era qui. A Cuzzaroa in Onikatu la superficie è simile, ma qui è più luminosa. Pareti bianche, poche stanze separate, senza spigoli vivi. Konieczny ha qui anche il suo ufficio personale (vista – ovest), dove sul davanzale della finestra sono esposti tutti i premi più importanti vinti, ma spesso lo si trova anche negli spazi comuni dove lavorano gli architetti. Se sei convinto che nello studio dell’architetto ci siano modelli ammucchiati ovunque, è vero. Questo è esattamente ciò che accade al KWK Promes Konieczny. Sui davanzali, sulle sedie e sulle pareti si trovano modellini di case e complessi di appartamenti, sia completati che ancora in fase di progettazione.