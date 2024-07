Cos’è l’ASMR? Questa tendenza ha preso il sopravvento su TikTok e YouTube

I contenuti ASMR sono molto popolari su TikTok e YouTube da qualche tempo. Molte persone lodano questi materiali e sono felici di sfogliare i nuovi contenuti pubblicati dagli utenti. Cos’è esattamente questa tendenza e cosa la rende così attraente? Cos’è l’ASMR? Stiamo controllando.

Tendenza della risposta sensoriale autonoma (ASMR) Ha preso d’assalto i social media. Questo contenuto sta guadagnando un vasto pubblico ed è molto popolare tra gli utenti indipendentemente dalla loro età. Molti però ancora non lo sanno Cos’è o cos’è l’ASMR. Abbiamo deciso di controllare questo argomento.









Cos’è l’ASMR?

ASMR è l’abbreviazione di Risposta autonoma dei meridiani sensoriali. In parole più semplici, È una piacevole sensazione di formicolio che avvertiamo intorno alla testa, alle spalle e alla colonna vertebrale. Sono stimolati da stimoli specifici: audio, visivi, olfattivi e tattili. La tendenza in merito si concentra principalmente sul primo.













Questo è qualsiasi Suoni che mirano a mettere il destinatario in uno stato di calma, tranquillità e relax. Nell’applicazione tic toc Oppure sulla piattaforma Youtube Ci sono molti contenuti in cui gli autori fanno qualunque cosa: cucinare, truccarsi, sussurrare o battere le dita sul tavolo. In questi materiali il suono è in primo piano e può essere rafforzato con un messaggio visivo.





Lo scopo di questo materiale è Suscitare un sentimento profondo rilassamento. È normale che i fan ASMR riproducano tali contenuti ora di andare a letto – Li aiuta a rilassarsi il più possibile, a calmarsi e infine a dormire.













Grazie tic tocYoutube Con l’ampia gamma di performance ASMR condivise dagli utenti sui social media, molti hanno trovato materiale che offre loro pace e relax. Ciò è particolarmente apprezzato dalle persone che vivono quotidianamente uno stress estremo. Questa tendenza fornisce un rapido accesso al contenuto desiderato.

Puoi usarlo, ad esempio, il giorno prima di un evento importante per calmarti e calmarti. Ho molti amici che sono interessati alla tendenza ASMR e ne apprezzano i contenuti.

Tipi di trigger ASMR

Nella direzione dell’ASMR che ne è subentrato Per Tik Tok E YouTube sìEsiste una grande quantità di cosiddetti trigger, cioè forme di suono che possono influenzare un particolare gruppo di destinatari. Questi includono:













Suoni della natura come il rumore della pioggia, del vento, dell’acqua, del canto e i suoni emessi dagli uccelli

respira

Tocco/tocco, ad esempio, su un bancone, su una tastiera, sullo schermo di uno smartphone

Rumore proveniente dal computer o da altri dispositivi in ​​casa/ambiente

Suoni come sussurri, parlare al rallentatore e con tono calmo o parlare in una lingua che il destinatario non conosce

Suoni delle attività quotidiane, come pulire, cucinare, lavare e stirare

Copre ASMR Tutti i suoni, anche quelli che ci sembrano più astrattiCome spazzolare i capelli, spostare una tazza con un cucchiaio, spostare una sedia o mordere e masticare il cibo.



















Inserendo la frase ASMR nel motore di ricerca Il mio Tik Tok Possiamo trovare contenuti in cui gli autori producono suoni utilizzando un microfono e l’attenzione del destinatario è focalizzata su di essi. Di seguito è riportato un esempio.

Esistono anche materiali in cui l’attenzione è focalizzata anche su stimoli visivi, ovvero il destinatario guarda attività che producono suoni rilassanti.





A seguito di queste informazioni, le persone che non hanno avuto alcuna esperienza con ASMR prima possono chiedere: Come possono sapere se i loro corpi agiscono in base ai trigger? E’ meglio saperlo Rifletti e monitora le tue reazioni, se senti la pelle d’oca o il formicolio sulla pelle in risposta a determinati stimoli.













Di seguito è riportato un esempio di suoni della natura di YouTube destinati al miglioramento della qualità girarsi.

ASMR e ricerca scientifica

Questo è un fenomeno relativamente nuovo, quindi come? Non è stato fatto ancora molto ricerca Informazioni sull’ASMR. Alcuni anni fa, la psicologa Julia Boerio dell’Università dell’Essex ha affrontato questa sfida con un piccolo campione di ricerca. Secondo i risultati, le persone cercavano di vedere materiale ASMR Aumento dell’attività in diverse aree del cervello legate ai pensieri su se stessi e all’eccitazione emotiva. Ciò è stato confermato dai risultati della risonanza magnetica.













Dopo un altro tentativo di Boerio, ha concluso che l’ASMR è un’esperienza fisiologica affidabile e consolidata. Che può avere effetti positivi sulla salute mentale e fisica di una persona. Tuttavia, lo psicologo non ha nascosto il fatto che sono necessarie ulteriori ricerche su questo tema.

Test condotti da altri, come il fisiologo Craig Richard, hanno avuto risultati simili. Richard lo ha scoperto Le persone che soffrono quotidianamente di ansia o insonnia hanno riportato miglioramenti nella loro salute dopo aver letto i contenuti ASMR.

