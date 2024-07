Cosa mangiavano i Neanderthal? Gli scienziati hanno provato ad arrostire gli uccelli nello stesso modo in cui facevano i loro parenti umani estinti

Come preparavano i pasti i Neanderthal? Hanno cucinato il cibo che hanno trovato e come lo hanno fatto? Gli scienziati hanno cercato di ricreare il modo in cui i Neanderthal preparavano gli uccelli da caccia. Grazie allo studio sarà più semplice interpretare i reperti provenienti dai siti archeologici.

I Neanderthal riuscirono a sopravvivere sulla Terra per… Diverse centinaia di migliaia di anni. Mentre più vicino Un uomo saggio Abitava l’Africa e si stabilirono i Neanderthal Europa e Asia. Erano in grado di sopravvivere in ambienti e climi diversi. Come hanno fatto?

Negli ultimi dodici anni circa, la nostra immagine dei Neanderthal è cambiata molto. Sappiamo già che, sebbene fossero estinti, non erano affatto una specie primitiva, più vicina agli australopitechi di noi. Erano diversi da noi fisicamente, innanzitutto Nasi forti e larghi e arcate sopracciliari prominenti -Ma non mancavano loro l’intelligenza né il coraggio.

L’anno scorso gli scienziati hanno scoperto che i Neanderthal cacciavano gli animali più pericolosi del loro tempo: Leoni delle caverne. Nel maggio di quest’anno sono emerse nuove prove che confermano l’ipotesi ampiamente accettata secondo cui… I Neanderthal svilupparono il linguaggio. Possedevano un apparato vocale e la struttura anatomica della laringe permetteva loro di parlare. Tuttavia, il loro linguaggio non era complesso e non consentiva la creazione di metafore o l’espressione di idee astratte.

Interessanti sono anche i risultati riguardanti Stile di vita dei Neanderthal. Formavano piccoli gruppi di 15-25 individui imparentati. Questi gruppi non vivevano isolati come si pensava in precedenza. Avevano contatti con dozzine o forse dozzine di gruppi vicini. Ciò ha consentito di evitare Rischi del matrimonio tra consanguinei. E magari scambiarsi anche conoscenze e informazioni che potranno tornare utili nei momenti più difficili.

Cosa mangiavano i Neanderthal? Lei era OnnivoroMa preferivano la carne. Una ricerca otto anni fa lo ha suggeritoEra carne l’80% della loro dietaMentre i cibi vegetali – 20%.

I Neanderthal preferivano la carne di animali di grandi dimensioni, come… Mammut o rinoceronte. Inoltre non disdegnavano cavalli selvaggi, bisonti, renne, iene delle caverne e orsi. Le ossa di tutti questi animali sono state trovate in due siti archeologici In Belgio 45-40 mila anni fa. Nelle vicinanze furono scoperte anche ossa di Neanderthal.

Esaminando le ossa di un periodo simile trovate nei siti archeologici, è possibile ricostruirle con alta probabilità Elenco dei Neanderthal. Tuttavia, è più difficile rispondere alla domanda: i nostri parenti estinti si limitavano alla carne cruda? O forse in un modo o nell’altro Preparavano il cibo? Non è noto se siano stati loro a controllare l’incendio, anche se ci sono indicazioni che lo abbiano utilizzato. Ciò apre un ampio campo di interpretazione dei risultati meno chiari di decine di migliaia di anni fa.

Per capirli meglio – e anche per ricreare la dieta dei Neanderthal – sono stati condotti tre ricercatori, tra cui: dall’istituto spagnolo Català de Paleoecologia Humana e da Evolució Social Un’esperienza straordinaria. Decisero di interpretare il ruolo di cacciatori primitivi che riuscirono a catturare molti uccelli. Ne hanno beneficiato Cinque uccelli selvatici, morto per cause naturali presso il Santuario degli uccelli CERVAS a Gouveia, in Portogallo. Questi erano due corvi neri, due uccelli falce e un uccello dalla cresta di legno.

Spiumatura di piume di uccelli utilizzate nella ricerca. /Foto di Mariana Nabis

Gli scienziati hanno strappato con le mani tutte le piume degli uccelli. Allora provane due Cornice grezzaUtilizzando scaglie di selce simili a quelle usate dai Neanderthal. Prima gli altri tre Appoggiati sui carboni ardentiE poi taglialo a pezzi con un foglio.

– Usa la pellicola per incorniciare gli uccelli desiderati Grande precisione e impegno – Lui dice Dott.ssa Mariana Nabis, autore principale dello studio. – Non ne eravamo pienamente consapevoli prima dell’esperimento. Gli strumenti erano molto più semplici di quanto pensassimo e chiedessimo inizialmente Maneggiatelo con cura“Per praticare incisioni precise senza tagliarsi le dita”, afferma il ricercatore.

I Neanderthal erano bravi cuochi? Dovevano assolutamente stare attenti. Grigliare gli uccelli sulla carbonella richiede manutenzione Monitoraggio costante della temperatura e del tempo – Rapporti Nabis. -Forse perché abbiamo raccolto gli uccelli prima, il processo di cottura è stato lento Più veloceDi quanto ci aspettassimo. Abbiamo dedicato più tempo alla preparazione del carbone che alla cottura vera e propria, che ha richiesto meno tempo Dieci minuti.

Ossa di uccelli lasciate dopo la ricerca/foto. Marianna Nabis

Dopo aver preparato gli uccelli, i ricercatori hanno iniziato la parte più importante dell’esperimento. Non ne hanno controllato nessuno Tracce su ossa di uccelli Hanno lasciato la preparazione del cibo per strada. Intendevano tutte le ferite e le lacrime microscopiche. Hanno anche esaminato attentamente le patatine usate “in cucina”.

Lo studio consentirà in futuro, sempre che ciò accada, un’analisi più precisa delle ossa di piccoli uccelli rinvenute durante gli scavi. Si scopre che sta bruciando Aumenta l’osteoporosiChe di conseguenza potrebbe non essere preservato.

Il prossimo progetto dei ricercatori è condurre esperimenti su altri piccoli animali che i Neanderthal potrebbero aver cacciato. -Ulteriori studi con campioni più grandi e di diversa tipologia sono necessari per ampliare i risultati In condizioni sperimentali più diverse – annuncia Nabis.

Un articolo che descrive la ricerca è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Environmental Archaeology.

fonte: Allarme Eurek, Frontiere dell’archeologia ambientale