Continuare a fornire ospitalità agli ucraini

– Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Da diversi anni mostrate grande aiuto e comprensione ai profughi di guerra provenienti dall’Ucraina. Continua ad offrire ospitalità a coloro che hanno perso tutto e vengono a te, confidando nella tua misericordia e nel tuo aiuto fraterno. La Santa Famiglia di Nazaret sostenga in questo anche voi che, nel momento del pericolo, vi siete rifugiati in un Paese straniero. Dio vi benedica, ha detto il Papa ai polacchi riuniti in Vaticano.

Il Papa sugli immigrati

L’insegnamento pontificio è stato riassunto in polacco da Suor Sebastiana Choroš Slensj della Segreteria di Stato della Santa Sede:

“Cari fratelli e sorelle, oggi, al di fuori del consueto insegnamento cristiano, vorrei fermarmi con voi e pensare alle persone che, anche in questo momento, stanno attraversando mari e deserti in cerca di pace e sicurezza. possiamo essere tutti d’accordo su una cosa: no. Oggi in questi mari e deserti dovrebbero esserci migranti che troppo spesso trovano lì la morte, e non raggiungeremo questo obiettivo attraverso leggi più restrittive, o con la militarizzazione delle frontiere, o tornando indietro in modo sicuro e sicuro. l’accesso legale ai migranti, facilitando l’accoglienza delle persone in fuga dalla violenza e dalle persecuzioni e unendo le forze per combattere la tratta di esseri umani e fermare i criminali che sfruttano senza pietà la miseria degli altri, vorrei rendere omaggio agli sforzi di tanti Buoni Samaritani. che cercano di soccorrere e salvare i migranti feriti e abbandonati. Chi non può essere in prima linea come loro può contribuire con la preghiera. Uniamo i nostri cuori e le nostre forze affinché i mari e i deserti non siano cimiteri, ma spazi dove Dio possa aprire strade di libertà e fratellanza.

All’udienza di oggi hanno partecipato: un gruppo di seminaristi con i costruttori del Seminario del Gran Primate di Gniezno. I rappresentanti della Chiesa accademica domenicana “Pieczka” di Cracovia con il sacerdote venuto a Roma in pellegrinaggio in occasione del 60° anniversario di esistenza del servizio; Pellegrini della Parrocchia dello Spirito Santo a Podstolice, nella Diocesi di Cracovia; Servizio liturgico all’altare da Namysłów, insieme ai sacerdoti, nonché singoli pellegrini dalla Polonia e dall’estero.



