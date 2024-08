Conference League, Qualificazioni: Spartak Trnava – Wisła Kraków oggi. Punteggio della partita in tempo reale, copertura in diretta

Il Wisła Kraków, dopo aver gareggiato nelle qualificazioni all’Europa League, ora gareggerà nelle qualificazioni all’Europa Conference League. Riuscirà la Małopolska a raggiungere la battaglia decisiva in questa competizione? Il compito non sarà facile, dato che le quote dello Spartak Trnava sono complessivamente molto più alte.

L’avventura in Coppa dei Campioni del Visla è iniziata nella stagione 2024/25 con una partita contro il KF LLapi del Kosovo al primo turno. Alla Lega Europea. La nazionale polacca ha vinto 2-0 in casa e 2-1 fuori casa. Nel secondo turno di qualificazione al torneo, Biawa Gwiazda non ha affrontato il Rapid Vienna dall’Austria. A Cracovia il Wisła ha perso 1:2, mentre nella zona avversaria ha perso 1:6. Così la squadra della Małopolska è arrivata al terzo turno preliminare della competizione di livello inferiore – la European Conference League.

Lo Spartak Trnava ha iniziato la sua competizione europea dal secondo turno di qualificazione per la European Conference League. La squadra slovacca ha affrontato l’FK Sarajevo della Bosnia-Erzegovina e ha vinto complessivamente 3-0 (0-0 in trasferta e 3-0 in casa al ritorno). Lo Spartak Trnava è arrivato terzo nel campionato slovacco la scorsa stagione.

Spartak Trnava – Wisla Cracovia. Nella Conference League. A che ora è la partita? Dove guardi la trasmissione? (Risultato in tempo reale e resoconto in tempo reale)

La partita tra Spartak Trnava e Wisła Kraków si svolgerà giovedì 8 agosto nell'ambito del terzo turno delle qualificazioni alla LKE League. La partita inizia alle 20:30. La trasmissione televisiva sarà disponibile su Pulsat Sport 3 e la competizione potrà essere vista anche online in diretta Pulsat Box Vai.

Risultato della partita Spartak – Visla in diretta E copertura testuale in diretta su Interia.