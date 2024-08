Come verificare se qualcuno ti segue su WhatsApp?

WhatsApp, una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, offre un’ampia gamma di funzionalità, tra cui messaggi di testo, chiamate vocali e videochiamate e condivisione di foto, file e posizione. La crittografia dei messaggi mantiene private le tue conversazioni.

Tuttavia, gli utenti a volte si mettono a rischio utilizzando l’applicazione in modo sconsiderato – nota dobreprogramy.pl. Può succedere che qualcuno acceda al nostro account su un altro dispositivo a nostra insaputa o che lasciamo accidentalmente aperta una sessione su un computer pubblico. Ciò potrebbe consentire a estranei di tracciare le nostre comunicazioni.

Come rimanere al sicuro su WhatsApp?



Allora come possiamo assicurarci che nessuno legga i nostri messaggi WhatsApp? Come ha scritto dobreprogramy.pl, è utile controllare regolarmente le sessioni di accesso attive. Per fare questo:

– Clicca sui tre punti nell’angolo in alto a destra e poi seleziona “Dispositivi connessi”;

– Vedi l’opzione per connettere nuovi dispositivi e l’elenco delle sessioni di accesso attive, che sarà vuoto se non saremo loggati su altri dispositivi;

– Se vediamo un elemento nell’elenco dei dispositivi attivi che non riconosciamo, dobbiamo uscire immediatamente da questa sessione facendo clic su quell’elemento e selezionando l’opzione “Esci”

Vale la pena controllare regolarmente le sessioni di accesso attive per garantire che nessuno stia ottenendo un accesso non autorizzato al nostro account.