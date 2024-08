Come perdere peso e mantenerlo sotto controllo? Gli scienziati conoscono la risposta

Non esiste una dieta miracolosa, ma questi ingredienti possono fare miracoli!



I partecipanti sono stati incoraggiati a limitare il loro apporto calorico a 1.500 calorie al giorno, che è ben al di sotto delle 2.000-2.500 calorie raccomandate. È stato chiesto loro di aumentare l’apporto proteico a circa 80 grammi al giorno e l’apporto di fibre a circa 20 grammi.

Il primo autore Mindy H. ha detto: Lee, un dietista registrato: “La ricerca suggerisce fortemente che aumentare l’assunzione di proteine ​​e fibre riducendo al tempo stesso le calorie è essenziale per l’efficacia delle diete dimagranti”.

Le proteine ​​aiutano il corpo a mantenere la massa muscolare, che a sua volta aiuta a mantenere o migliorare il metabolismo e a ottenere una perdita di peso duratura. Nel frattempo, mangiare più fibre promuove la sensazione di sazietà e migliora la salute dell’intestino, ma non contribuisce all’apporto calorico perché la fibra passa attraverso il corpo non digerita.

Dopo un anno, il 41% dei partecipanti a iDip è stato valutato come un successo, perdendo in media il 12,9%. Peso corporeo. I restanti partecipanti hanno perso in media il 2%. Peso corporeo.

Le persone che hanno perso più peso hanno mangiato più proteine ​​e fibre. I ricercatori hanno identificato una forte relazione, anche a partire dal terzo mese di studio.

Mentre una rapida perdita di peso può portare alla perdita di muscoli e grasso, i partecipanti a iDip hanno perso più del 5% del loro peso iniziale (e potrebbero aver mangiato più proteine), perdendo la maggior parte delle cellule adipose – 78%. – Massa muscolare minima.

Nel gruppo, che è stato tutti incoraggiato ad aumentare l’apporto proteico, coloro che hanno seguito la dieta hanno perso una massa muscolare minima ma una media di 8 kg di grasso dopo sei mesi.

Oltre all’assunzione di proteine ​​e fibre, c’era un altro fattore che ha contribuito notevolmente al successo della perdita di peso. Le persone con diagnosi di depressione – sette partecipanti – hanno perso molto meno peso rispetto a quelle senza disturbi mentali: rispettivamente 2,4% e 2,4%. Rispetto all’8,4%, condizioni di salute diverse dalla depressione non sembrano avere un effetto simile.

Risultati di ricerca sorprendenti. Questi due ingredienti sono la chiave per perdere peso!



Ha detto il professore di nutrizione Manabu T.. Nakamura È anche importante che l’iDip sia progettato per adattarsi a ogni persona. Ha detto che il programma permette a chi è a dieta di sperimentare la dieta.

La flessibilità e la personalizzazione sono fondamentali per creare programmi che portino al successo della perdita e del mantenimento del peso, ha affermato il professore. Nakamura. — Per mantenere un peso sano è necessario adottare un cambiamento permanente nella dieta, che varia da persona a persona.

Nel complesso, le persone che hanno seguito la dieta iDip hanno perso in media 15,2 kg di grasso e ridotto la circonferenza della vita di 8,9 cm nel corso di 15 mesi dopo aver effettuato almeno due tentativi di perdita di peso prima di iniziare il programma.

Il testo è stato pubblicato sulla rivista americana “Newsweek”. Titolo, introduzione e sottotitoli a cura della redazione di Newsweek Polska.