Come lavare la frutta per eliminare i pesticidi?

I pesticidi sono prodotti fitosanitari di fondamentale importanza per l’economia alimentare. Ma come hanno dimostrato molti studi, Potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza delle persone che lo consumano inconsapevolmente. “La protezione della salute umana richiede quindi metodi analitici sensibili che identifichino anche tracce di queste sostanze potenzialmente dannose”, hanno sottolineato gli scienziati cinesi. “nanolettere”.

Allo stesso tempo, hanno descritto un metodo di imaging da loro ideato che rileva la contaminazione da pesticidi a un livello molto basso. I primi test che lo hanno utilizzato lo hanno dimostrato Per la frutta, le attuali pratiche di sicurezza alimentare potrebbero essere inadeguate.

La nuova tecnologia si basa sulla spettroscopia Raman potenziata dalla superficie (SERS). Funziona posizionando particelle di una sostanza su una speciale superficie metallica (come oro o argento) e quando la luce laser cade su questa superficie, il metallo amplifica i segnali provenienti dalle particelle, rendendole più facili da rilevare e analizzare. Ciò evidenzia sfumature che potrebbero rimanere invisibili in altri test.

Per sfruttare l’elevata sensibilità del SERS per rilevare i pesticidi, gli scienziati hanno progettato una pellicola rivestita di metallo che può essere applicata ai prodotti agricoli.

Hanno iniziato con uno strato di idrogel di cellulosa che è stato allungato per creare rughe su scala nanometrica sulla sua superficie. Lo hanno poi immerso in una soluzione di nitrato d’argento per coprire i solchi risultanti con nanoparticelle d’argento, che amplificano i segnali SERS. La pellicola risultante era altamente flessibile e quasi trasparente alla luce visibile, il che è essenziale per rilevare i segnali SERS.

Poi hanno iniziato i test. Hanno spruzzato due tipi di pesticidi sulle mele: tiram e carbendazim. Hanno fatto essiccare la frutta all’aria e poi l’hanno lavata, imitando le pratiche quotidiane che quasi tutti noi usiamo nelle nostre cucine. Dopo questa procedura, hanno applicato una pellicola sul frutto.

Si scopre che i pesticidi sono ancora presenti in tutte le mele testate, anche se in basse concentrazioni. Sono state rilevate tracce sia di tiram che di carbendazim e non solo la buccia del frutto, ma anche lo strato esterno della polpa. Dopo le mele, hanno ripetuto gli esperimenti con cetrioli, riso e peperoncini piccanti.

Secondo i ricercatori, i risultati ottenuti lo indicano Il solo lavaggio non è sufficiente a prevenire l’ingestione di pesticidi. Credono che sia meglio e più sicuro sbucciare la frutta acquistata.