Come fa il cervello a immagazzinare i ricordi? Abbiamo tre backup

Il ricordo di un evento specifico esiste nel cervello in più copie parallele

Il ricordo di ogni esperienza viene registrato nell’ippocampo, una struttura cerebrale che svolge un ruolo importante nel trasferire le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Questo è il meccanismo di base dietro, tra le altre cose, al senso di identità, immaginazione, linguaggio o logica.

Come spiegano i ricercatori dell’Università di Basilea (Svizzera), la capacità di trasformare le esperienze in ricordi ci permette di apprendere e utilizzare ciò che abbiamo imparato in risposta a nuove situazioni. Tuttavia, il mondo che ci circonda è in costante cambiamento e il cervello deve adattarsi ad esso. Utilizza non solo le esperienze archiviate nella memoria permanente, ma anche una raccolta dinamica di dati.

Memoria umana Quindi non è come un album fotografico: il cervello lavora costantemente. Alcuni eventi vengono registrati, altri vengono modificati e altri ancora scompaiono per sempre.

Questo meccanismo è stato studiato da scienziati svizzeri guidati dal neurobiologo Prof. Flavio Donato, direttore del Biozentrum – il dipartimento interdisciplinare per la ricerca molecolare e biomedica dell’Università di Basilea. Hanno scoperto che la memoria di una particolare esperienza è immagazzinata in diverse copie parallele. Come li sceglie il cervello?

“Il modo in cui il cervello funziona in relazione alla memoria è impressionante.”

L’équipe del professor Donato ha esaminato i meccanismi della memoria,

Conservare i ricordi e sue modifiche nei topi. Era già noto che il ricordo di ogni esperienza è immagazzinato nell’ippocampo, una struttura nel lobo temporale. Quest’area del cervello svolge, tra le altre cose, un ruolo importante: nel trasferimento delle informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, nell’orientamento spaziale e nell’apprendimento. È stato ora dimostrato che i ricordi sono immagazzinati lì in almeno tre gruppi di neuroni che si sono sviluppati in diversi stadi dello sviluppo embrionale.

Come spiegano gli scienziati, i primi neuroni che si formano sono responsabili della conservazione della memoria a lungo termine. Grazie a loro, anche una copia della memoria inizialmente troppo debole per essere utilizzata diventa più forte nel tempo. Ciò significa che il cervello potrebbe non essere in grado di accedere a tale parte della memoria fino a qualche tempo dopo che è stata codificata. Al contrario, in un gruppo di neuroni formati in una fase avanzata della neurogenesi, inizialmente viene registrato lo stesso evento molto forte, ma poi si indebolisce. Scompare nel tempo, soprattutto se i ricordi non vengono aggiornati. Esiste ancora un altro gruppo intermedio di neuroni apparso nel periodo compreso tra questi due. Le tracce di memoria create lì sono le più stabili.

Dipende dalla versione utilizzata dal cervello che determina l’aspetto di un particolare ricordo. Le esperienze immagazzinate per un breve periodo nei neuroni in fase avanzata possono essere modificate e riscritte ripetutamente. Ricordare una situazione poco dopo che si è verificata stimola questo gruppo di neuroni. Al contrario, ricordare lo stesso evento dopo molto tempo attiva i neuroni che si erano formati prima. Ripristinano una copia della vecchia memoria, ma la possibilità di modificarla è limitata. L’attivazione di determinate copie della memoria e il tempo che intercorre tra queste e gli eventi memorizzati influenza il modo in cui ricordiamo, modifichiamo e utilizziamo

ricordi.

“Il modo in cui il cervello funziona in relazione alla memoria è affascinante. Da un lato dobbiamo ricordare cosa è successo nel passato per aiutarci a comprendere il mondo in cui viviamo. Dall’altro dobbiamo adattarci ai cambiamenti che avvengono attorno a noi. noi – i nostri ricordi mutevoli ci aiutano a fare le scelte giuste per il futuro.” Flavio Donato.

Fonte: Radio ZET/Velde A. Kvim et al., Il reclutamento differenziale di popolazioni neurali specifiche per lo sviluppo è alla base delle dinamiche della memoria. Scienza 385, eadk0997 (2024). DOI:10.1126/science.adk0997