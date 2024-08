“Il 20 agosto sulle pagine di una pubblicazione scientifica Geomatica “Sulla rete MDPI è stata pubblicata un’analisi che causerà uno shock nella politica climatica non solo nell’Unione europea”, ha scritto Lukasz Warzecza sul settimanale “Do Rzeczy”.

Seleziona testo “I ruoli dei cambiamenti di riflettività della Terra e degli squilibri energetici dell’alta atmosfera nel recente riscaldamento globale: nuove intuizioni dalle osservazioni satellitari e di superficie” (Rula Zamian in Earth’s reflectivity) [zdolność do odbijania energii słonecznej] “Squilibri energetici nell’atmosfera superiore sotto il recente riscaldamento – Nuove conclusioni dalle osservazioni satellitari e di superficie”, di Ned Nikolov e Carl F. Zeller La pubblicazione critica i risultati dei rapporti dell’IPCC e presenta ricerche specifiche che gli esseri umani non hanno un enorme impatto sui cosiddetti cambiamenti climatici.

“Se avessimo a che fare con la scienza, e non con l’ideologia e la politica pura, questo articolo da solo sarebbe sufficiente per mettere in discussione la necessità di un’azione climatica radicale che inciderebbe sulla ricchezza dei cittadini, dell’industria e dell’economia. Tuttavia, sappiamo quale è la situazione è: le persone stanno concentrando la loro attenzione su Convincilo Il pianeta sta bruciando “È colpa nostra, sosterranno che gli autori dell’articolo non sono veri scienziati – perché un vero scienziato per definizione è solo colui che ripete la storia sulla responsabilità umana per il presunto riscaldamento globale – o semplicemente faranno finta che nessuno studio del genere sia stato realizzato. “è apparso”, nota l’editorialista su “Do Rzeczy”.

Il fatto che l’articolo di Nikolov e Zeller sia stato completamente ignorato, secondo Varzecha, dimostra quanto paranoici abbiamo a che fare con esso. Nonostante le successive ricerche che hanno confutato le ipotesi sull’influenza umana sul cosiddetto cambiamento climatico, Bruxelles continua ad attuare il cosiddetto Green Deal, che costerà trilioni di euro e i cui effetti saranno probabilmente più miserabili del “pianeta in fiamme”. ”.

Fonte: settimanale “De Résice”.

T.J