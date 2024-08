Cinque conclusioni rapide: Lech-Bogun 2:0

Five Quick Conclusions è una serie che descrive brevemente una partita specifica del Lech Poznań. Ancor prima di presentare i pro e i contro di una partita particolare, analizzando la partita di un particolare giocatore o i tempi supplementari, offriamo cinque rapide conclusioni dopo la partita. Dopo diverse decine di minuti di ogni partita, cinque osservazioni sulla prestazione della squadra di Colliers, sui singoli giocatori e sullo stato attuale della squadra.

dominanza

Il Lech Poznań ha iniziato molto bene questa partita e non si sa perché. La squadra si è emozionata troppo nello spogliatoio? Era questo il piano per questo incontro? La squadra ha subito una sconfitta per 0-5, una sconfitta per 0-1 in Coppa di Polonia o addirittura una sfortunata vittoria per 1-0? In ogni caso, Lech Pogon ha attaccato come un maiale arrabbiato, è andato subito all’attacco e al secondo minuto sarebbe stato in vantaggio per 1-0 se Mikael Isak avesse segnato in una situazione 1v1. Con una migliore efficienza, la squadra di Poznań sarebbe stata in vantaggio dopo 10 minuti , anche 3-0 , 4-0, sembrava che non succedesse nulla, ma il Lech non si è fermato. Ha dominato Pogoń in termini di calcio, abilità di movimento e tattica, e quando la palla era tra i suoi piedi pressava costantemente, scambiando molti passaggi corti a terra. A volte i tifosi potevano stropicciarsi gli occhi per lo stupore, perché da mesi il Lech non giocava con la velocità, la precisione e l’efficacia con cui giocava oggi. Fino al 31′, Pogon ha tirato due volte in porta, Bartosz Mrozek li ha presi con sicurezza e ha sferrato un altro tiro pericoloso a terra, che il portiere ha bloccato con le gambe. Dopo questo comportamento al 30′, Leitch ha ripreso il sopravvento e non si è lasciato scoraggiare dalle precedenti occasioni sprecate, e alla fine, alla fine del primo tempo, uno dei giocatori più attivi, Afonso Sousa, è crollato in difesa ed è andato spento. Un errore di Benedikt Zeck Perché l’arbitro ha cambiato decisione annullando il cartellino giallo e annunciando il cartellino rosso? Poiché il portoghese ha tirato la palla nella direzione giusta, si è trovato uno contro uno con il portiere, quindi anche se l’azione è stata effettuata vicino alla sinistra, il cartellino rosso era meritato. Non ci sarebbe stato rigore per l’austriaco senza la prestazione offensiva efficiente, veloce e determinata del Lech Poznań, che è stata piuttosto impressionante nel primo tempo. Credo che nessuno si aspettasse che il Lech Poznań fosse così appassionato nei primi 45 minuti.

G0L appena in tempo

Durante l’intervallo, l’allenatore Nils Frederiksen ha detto ai giocatori di continuare a giocare così, perché se avessero giocato in questo modo offensivo alla fine avrebbero segnato un gol (il danese ne ha parlato nella conferenza post partita). A sua volta, Robert Kolindovic ha apportato due modifiche al 46′. Voleva intensificare il centrocampo. Voleva rendere la partita più difficile per il Lech in modo che si stancasse in campo e non potesse segnare un gol. 1-0. Fortunatamente, il Lech non si è arreso, Mikael Ishak ha tirato in rete da posizione di fuorigioco, e lo svedese ha avuto un’altra occasione in cui ha tirato la palla all’avversario, e un attimo dopo, dopo un’altra straordinaria azione, Afonso Sousa ha segnato un gol , portando Poznan in vantaggio. La squadra passa in vantaggio al 55′. Il portoghese segna al momento giusto, segnando nel primo quarto d’ora della ripresa, rovinando subito la tattica del Port per il resto della partita. Dopo questo gol, i difensori di Bogo hanno subito abbassato la testa e si sono torti le mani, rendendosi conto che non potevano perdere il gol velocemente dopo aver cambiato squadra, perché sarebbe stato difficile per loro anche ottenere un pareggio.

Un po’ più lento

Il periodo tra il 61° e il 75° minuto della partita non è stato così impressionante come i minuti precedenti. Il Lech Poznań sembrava rallentare, concentrarsi sul controllo del gioco e persino giocare più contropiedi, e alcuni giocatori hanno iniziato a giocare in modo economico cercando di guadagnare tempo. Il Pogoń Szczecin ha iniziato a lottare in questa situazione, giocando in dieci, ha visto che c’era un po’ più di spazio in campo e ha avuto la sua occasione al 71′ della partita. Poi la nostra difesa ha perso le tracce di un cross dalla sinistra, Michal Gorgul ha mancato il bersaglio, gli avversari hanno provato goffamente a calciare la palla e infine Antonio Milic ha calciato la palla dalla nostra area di rigore. Infine, al 77′, un contropiede guidato da Mikael Ishak ha permesso a Leitch di segnare un gol in contropiede, ponendo fine alle emozioni in questa partita impari. Ali Gholizade ha poi approfittato dello spazio sulla fascia destra, ha evitato il fuorigioco, è entrato, ha battuto gli stanchi difensori di Stettino e ha segnato con un tiro di sinistro per il 2-0. Al 77′ la partita era definitivamente finita, e al 77′ si poteva tirare un sospiro di sollievo e regalare anche 3 punti a Colegors.

Una vittoria certa e meritata

Il Lech Poznań ha vinto ed è diventato il favorito, cosa che non era chiara prima della partita. In primo luogo – nelle ultime due trasferte, Kolyurs ha attraversato diverse fasi, permettendo agli avversari di tirare fino a 32 tiri, di cui 12 in porta, in secondo luogo – Bojo Szczecin ha avuto un’ottima partita contro Widzew Łódź (2:0), dove hanno tiri di più Su 20 tiri la squadra si è rivelata due categorie migliore dell’avversaria. Oggi il Lech Poznań è stato inaspettatamente due classi migliore del Pogoń, che lo aveva superato fin dall’inizio in termini di qualità, dinamica, impegno e capacità motorie. Molti dei nostri giocatori si chiamavano “Gaz”, la loro velocità + impegno individuale hanno sorpreso i “Portosi” che hanno fatto da sfondo ai Colliers in ogni aspetto. Il cartellino rosso che Benedikt Zeke ha visto oggi è arrivato solo dal gioco del Lech Poznań, dove la palla è stata giocata ad Afonso Sousa, che è riuscito a scappare dal portiere e l’ha perso, così hanno giocato tanti altri nostri giocatori, vincendo di più incontri importanti sui campi del centro regione.

Una partita degna di un leader

Il Lech Poznań avrebbe dovuto vincere oggi con più di 2:0 e il risultato finale non riflette il vantaggio che avevamo. Avremmo dovuto vincere con calma oggi anche con un punteggio di 4:0-5:0, e il risultato finale comprensivo delle statistiche (possesso di palla da 56% a 44% e tiri da 22/10 a 11/3) non rispecchia la vantaggio del Lech Kan Poznań Nella partita di domenica, questo va sottolineato ancora una volta. Le statistiche ingannano, Kolejorz ha dominato il Pogoń Stettino in ogni ambito, e domenica ha giocato una partita degna del nuovo leader dell’Ekstraklasa. Questo è il tipo di Lech a Poznań che tutti vogliono vedere, si vede la passione nella partita, la qualità, l’intensità, l’impegno + una buona preparazione tattica per questo prestigioso incontro, per il quale Nils Frederiksen e la sua squadra meritano un applauso. L’esterno Kamil Grossicki è stato escluso dalla partita, così come l’attaccante Bogo Szczecin, che secondo Robert Kolindovic era migliore di Mikael Isak, è stato escluso dalla partita. Semplicemente non c’era Pogo Szczecin in campo in via Bułgarska e al momento non è davanti a noi in classifica, il che sembra un sogno. Venerdì i biancoblu vorranno seguire l’esempio, con una partita del genere c’è la possibilità di rompere l’incantesimo di Milik, di battere Stal, cosa che permetterà ai Collegors di guidare durante la sosta settembrina della Nazionale (tre gol). Anni fa, nella stagione del campionato, eravamo anche al primo posto.)

