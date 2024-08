Chi vincerà le elezioni americane? Netto fallimento nel sondaggio Notizie da tutto il mondo

A metà luglio, Donald Trump si avviava fiducioso verso la vittoria e le sue possibilità aumentavano di giorno in giorno. Oggi, appena tre settimane dopo aver sostituito Biden, Kamala Harris è già la nominata.

Prima di dare uno sguardo più da vicino alle dinamiche elettorali, vale la pena ricordare la situazione di un mese fa. Donald Trump ha guidato i sondaggi in tutti gli stati indecisi che hanno dato a Biden la presidenza nel 2020 – Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada e Georgia, e ha raggiunto l’attuale presidente in Minnesota, New Hampshire, Virginia e New Jersey .

A livello nazionale, la media dei sondaggi mostrava Trump in vantaggio di quattro punti percentuali. Questo è stato un risultato disastroso per Biden, poiché Trump ha perso il voto popolare nel 2020 (di 4,5 punti percentuali) e nel 2016 (di 2,2 punti percentuali). L’ultima volta che un candidato repubblicano ha ottenuto più voti di un candidato democratico è stato nel 2004. E prima ancora, nel 1988. Trump era sulla strada verso la più grande vittoria repubblicana degli ultimi 36 anni, con una reale possibilità di ottenere 370 voti su 538 nel voto. vittoria elettorale, qualcosa che nessun candidato presidenziale ha ottenuto dai tempi di Bill Clinton.

Guarda il video Kamala Harris è stata annunciata come seconda classificata. Chi è Tim Walz?

Quando, 24 ore dopo le dimissioni di Biden, è diventato chiaro che Kamala Harris lo avrebbe sostituito nella corsa presidenziale, gli esperti hanno confermato che, nonostante le forti prove di entusiasmo popolare per il nuovo candidato, Trump è ancora il favorito. I bookmaker hanno dato circa il 60%. In termini di probabilità, Nate Silver, probabilmente il sondaggista più noto d’America, ha valutato lo stato della corsa in modo simile.

Considerando il miglior scenario possibile per la vicepresidente in carica, si è ipotizzato che potrebbe legarsi a Trump dopo l’aumento di sostegno derivante dalla convention democratica nella penultima settimana di agosto. Ciò, a sua volta, le darà la speranza di superare l’ex presidente nei sondaggi d’opinione negli Stati chiave se sarà considerata vincitrice del dibattito televisivo previsto per il 10 settembre.

Kamala si è riunita, ha superato il sondaggio

Ma la realtà ha superato le più rosee aspettative dei democratici e le peggiori paure dei trumpisti.

Già alla fine di luglio la Harris era in vantaggio nei sondaggi d’opinione nazionali, e la media attuale le dà un vantaggio di circa 3 punti percentuali ed è in crescita quasi continua.

Ancora più impressionante è l’aumento del suo sostegno rispetto alla prestazione di Biden negli Stati che decideranno l’esito delle elezioni.

Il democratico è avanti in Pennsylvania di oltre 2 punti percentuali, migliorando il punteggio di Biden di 6 punti percentuali. In Wisconsin, il suo vantaggio è di quasi 4 punti percentuali (6 punti percentuali sopra la valutazione di Biden), ed è separata da Trump in Michigan con un margine simile (8,5 punti percentuali in più rispetto a Biden). Se Kamala avesse vinto solo questi tre stati “swing” e tutte le gare democratiche “sicure”, avrebbe ottenuto 270 voti elettorali – esattamente ciò che le avrebbe dato la presidenza.

Ma questa non è la fine. Harris ha guidato in Arizona, anche se la perdita di Biden contro Trump ha superato i 7 punti percentuali, e in Nevada, dove Trump ha guidato Biden di 5,5 punti percentuali. Di tutti gli stati vinti da Biden nel 2020, Kamala deve ancora raggiungere Trump nella media dei sondaggi solo in Georgia, dove perde contro il rivale di soli 0,5 punti percentuali (al momento delle sue dimissioni, Biden perdeva del 5% punti). punti percentuali) e si avvicina a prendere il comando con ogni sondaggio successivo. Nella Carolina del Nord, che Biden ha perso di poco nel 2020, Harris e Trump sono distanti solo un punto percentuale.

Cosa significa questo? Silver stima attualmente al 56% le possibilità del candidato democratico di vincere la presidenza. Secondo i bookmaker statunitensi, la probabilità di vincita di Trump è scesa dal 60 al 46% in tre settimane. E tutto questo sta accadendo prima della prossima convention democratica, che dominerà l’attenzione dei media per una settimana di fila ed è storicamente associata ad un maggiore sostegno nei sondaggi d’opinione.

All’improvviso gli americani adorarono Kamala. Due linee verticali

Quando Kamala Harris si è iscritta alla corsa elettorale, l’argomentazione principale degli esperti che hanno valutato negativamente le sue possibilità di vittoria si basava sulla scarsa performance nei sondaggi di opinione pubblica in termini di fiducia/amore degli elettori. Tra gennaio e metà luglio di quest’anno, il vicepresidente americano è stato visto favorevolmente da circa il 36-37%. Rispondenti negativamente – del 53-54%. Anche il presidente Biden, nonostante i sondaggi deludenti, ha goduto di un punteggio favorevole compreso tra il 38% e il 39%. Elettori. Quindi i dubbi appaiono almeno in parte giustificati.

Anche in questo caso i dipendenti Harris hanno buoni motivi per sentirsi bene. Attualmente, la media dei sondaggi mostra che il 44% ha un’opinione favorevole di Harris. Cattivi elettori – 48% Tuttavia, se guardiamo le tendenze delle ultime due settimane, vediamo una linea retta quasi verticale di aumento dei voti positivi e una linea retta altrettanto verticale di diminuzione dei voti negativi. Apparentemente dall’oggi al domani, gli americani decisero improvvisamente che Harris aveva suscitato la loro simpatia e fiducia. In questo senso ha già guadagnato un vantaggio su Trump, di cui il 43,4% ha un’opinione favorevole. Elettori e sfavorevoli – 51,6%.

È chiaro che finché gli elettori consideravano Harris la vicepresidente di Biden, la sua valutazione era semplicemente una funzione della valutazione dell’attuale presidente. Ora che è la candidata democratica alle elezioni, gli americani la vedono in modo più positivo. E nella misura in cui sulle questioni che contano di più per Biden – l’insoddisfazione degli elettori per lo stato dell’economia o la politica sull’immigrazione – Kamala ottiene un nuovo equilibrio di fiducia. Difficile da credere, ma l’attuale vicepresidente non ha il peso di valutare il bilancio dell’amministrazione, di cui è teoricamente la seconda figura più importante dopo Biden.

In un sondaggio condotto in sette “stati oscillanti” pubblicato mercoledì da The Cook Political Report, Harris non solo ha ricevuto una valutazione più positiva di Trump (lo stesso numero di persone aveva di lei una buona e una cattiva opinione, rispetto a 47 voti). % al 52% dei candidati repubblicani), ma ha anche più fiducia su questioni come “garantire un senso di sicurezza” o “garantire la consapevolezza della legge”. Gli elettori la considerano una candidata “più intelligente” e “più onesta”.

Il democratico ha anche ridotto significativamente il divario con l’ex presidente in termini di chi ispira maggiore fiducia nel campo della politica economica, una questione su cui i repubblicani hanno quasi sempre una valutazione migliore da parte degli elettori – tra gli intervistati al sondaggio del Cook Political Report . Trump è in vantaggio del 50%. Fino al 45% e l’ultimo sondaggio del Financial Times sembra migliore per Harris: il candidato democratico aveva un leggero vantaggio in questa categoria, anche se il vantaggio di Trump su Biden è stato di oltre 10 punti percentuali per alcuni mesi.

Harris sta quindi registrando un’enorme impennata nei sondaggi che, se le tendenze attuali continueranno, cancelleranno Trump dalla mappa elettorale. Tuttavia, la parola chiave è “saggia ricognizione”.

Tutti gli occhi puntati sullo Stato di Washington

Il vantaggio della candidata democratica rispetto alla rivale è attualmente considerato molto inferiore a quello di Hillary Clinton e Joe Biden nella stessa fase della campagna elettorale nei due cicli elettorali precedenti. Nel frattempo, Clinton ha perso e Biden ha vinto di misura, a meno di 50.000 voti dalla sconfitta in diversi stati chiave. Esistono dati elettorali più severi dei sondaggi che renderebbero Harris il favorito?

Sembra così. La scorsa settimana si sono svolte le elezioni primarie nello stato di Washington. A differenza della maggior parte delle primarie statali, repubblicani e democratici non scelgono i loro candidati separatamente nelle gare interne al partito. Invece, tutti i candidati in un dato distretto competono in primarie aperte e le due persone con il maggior numero di voti competono nelle elezioni della Camera di novembre.

In altre parole, le primarie di Washington sono in realtà il primo turno delle elezioni. Ciò significa che i suoi risultati ci danno un’idea degli stati d’animo e delle preferenze degli elettori in un dato anno elettorale. Perché? Perché nello stato di Washington, negli ultimi cicli elettorali, i democratici hanno ottenuto risultati superiori di circa 13-14 punti percentuali rispetto ai risultati nazionali. Se questo è il loro vantaggio nelle primarie che si sono concluse, possiamo supporre che entrambi i partiti siano testa a testa nelle elezioni del Congresso in tutto il paese. Una differenza più bassa indica un vantaggio per i repubblicani, mentre una differenza più alta indica un vantaggio per i democratici.

Quindi cosa abbiamo imparato? In tutto lo Stato, i candidati democratici hanno ottenuto circa 18 punti percentuali di voti in più rispetto ai repubblicani alle primarie della Camera. Supponendo che Washington rimanga circa 14 punti percentuali più filo-democratici rispetto al sostegno medio per il partito di Kamala Harris negli Stati Uniti, i risultati principali indicano che i democratici hanno attualmente un vantaggio di 4 punti percentuali sui repubblicani a livello nazionale.

La notizia migliore per i democratici è che l’aumento del consenso rispetto al 2020 può essere visto nel distretto che è più simile al resto del Paese in termini di preferenze di voto. Nell’ottavo distretto, situato in un ricco sobborgo di Seattle, i candidati democratici hanno vinto con un totale del 54,5%. voti, 5 punti percentuali in più rispetto alle primarie del 2022 e 2,5 punti percentuali in più rispetto a quelli vinti da Joe Biden nel distretto alle elezioni presidenziali del 2020.

Se a novembre il vantaggio dei democratici e di Harris tra gli elettori dei sobborghi bianchi della classe media delle grandi città verrà confermato, Trump si troverà in una posizione estremamente difficile.

Kamala Harris non avrebbe potuto chiedere migliori prime tre settimane della sua campagna. Se i prossimi dodici saranno bravi la metà, diventerà la prima donna presidente degli Stati Uniti nella storia.