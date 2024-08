Che partita per il Legia! Hanno giocato come se fossero motivati ​​dal calcio istantaneo

Le parole gridate da un pallavolista polacco nel quarto set della semifinale olimpica contro gli Stati Uniti potrebbero diventare un’icona del nostro sport. “Dai da bere a quel figlio di puttana, fanculo!” – Un messaggio molto semplice e diretto al cuore della competizione sportiva, molto universale e che va oltre lo sport, molto ampio e adeguato alla situazione! Fornal, in un momento difficile, ha motivato e incoraggiato i compagni. Sono tornati in campo e hanno vinto, anche se pochi istanti prima sembravano completamente distrutti. Hanno suscitato le urla di chi di solito guarda la televisione in silenzio. Hanno scritto una storia che sarebbe difficile da credere se un regista coraggioso la immortalasse su pellicola. Nello sport non esistono scenari sciocchi, incredibili o eccessivamente drammatici. Non ci sono personaggi esagerati o piccoli colpi di scena. Ecco perché la vittoria dei polacchi è così impressionante.

Per questo motivo verrà utilizzato più volte in diversi confronti. Diventerà un punto di riferimento per anni. Un argomento per chi dice che bisogna crederci fino alla fine. Una partita simbolica, come la finale di Istanbul del 2005, in cui il Liverpool perse 0-3 contro il Milan, ma alla fine vinse ai rigori. Guardando il Legia Varsavia all’indomani della storica partita di pallavolo polacca, vengono in mente le federazioni. Posta in gioco completamente diversa, status diverso e quindi sentimenti diversi, ma l’andamento delle due partite è stato simile. Si trattava anche di tornare improvvisamente e recuperare le perdite.

Anche la Legione non era in buona forma. Anche lei stava perdendo 1:2 e sembrava che stesse per perdere 1:3, ma all’improvviso è saltata in cima e ha vinto 3:2. Anche lei aveva di fronte un avversario frenetico e ci è voluto molto tempo per trovare un modo per resistere. Hanno perso anche un giocatore importante che ha avuto una grande influenza sulla tattica scelta: Jurgen Silhaka è stata una sorpresa preparata per questa partita da Goncalo Villeu, ma dopo un quarto d’ora si è infortunato ed è stato sostituito. Ha vinto anche grazie alle sostituzioni. Molti sono rimasti sorpresi dalla presenza di Grzegorz Lomacz nella squadra olimpica, che ha aiutato gli americani a giocare in un momento cruciale. Blasa Kramer, che si è recato in Turchia per firmare un contratto con il Konyaspor, ha subito anche le visite mediche, ma alla fine è stato sottoposto. visite mediche. Non fu raggiunto alcun accordo sui termini del contatto e avrebbe dovuto saltare Varsavia e tornare in Polonia. In mezz’ora contro il Broendby è riuscito a realizzare due gol.

Prima, tuttavia, per un’ora, Lygia aveva fatto da sfondo a Broendby. Sono stati i danesi a giocare più liberamente la palla, ad avere il controllo assoluto del gioco, a rappresentare una minaccia in area ogni pochi minuti e avevano solo bisogno di un finale migliore per negare ai Legionari ogni speranza di passare in vantaggio nella prima partita. I giocatori del Feio hanno stretto i denti, lottato e coperto la porta con il corpo, ma negli aspetti tipici del calcio erano chiaramente in svantaggio. Il problema era fare diversi passaggi precisi di seguito e vincere i duelli con gli avversari. Sono stati molto fortunati e hanno risposto al 24′ con un bel contropiede che Thomas Beckhardt ha rifinito efficacemente.

Fino alla fine del primo tempo il punteggio era di 2-1 a favore del Brondby, che attaccava con più slancio. Per prima cosa, al 19′, Philipp Bundgaard ha chiuso un attacco a più passaggi con un tiro piatto, e alla fine del primo tempo ha inviato un passaggio meraviglioso a Matthias Qvistgaarden. Anche il secondo tempo è iniziato meglio per i giocatori del Brondby. Anche se ce n’erano pochi segni, Ligia si svegliò un’ora dopo. Ho iniziato a contrattaccare pericolosamente. Ha migliorato la sua pressione. Riceveva spesso la palla vicino al centro del campo. L’ingresso di Kramer e Paweł Wszołek ha aiutato. I gol sono stati segnati da Lokunihas e Ryoya Morishita, ma ciò che è stato più divertente della conclusione è stata l’esecuzione di entrambe le azioni che hanno segnato il gol. Saltare sugli avversari e sfruttare l’errore prima del gol ha portato il punteggio sul 2-2, oltre ad un ottimo passaggio verticale di Miguel Alvarella che ha aperto l’occasione per segnare il terzo gol.

Il Legia ha fatto di tutto per uscire da questa partita. Dopo una prestazione molto discontinua, piena di errori in difesa e problemi in gioco, è tornato in Polonia con un ottimo risultato. Se giochi allo stesso modo nell’ultima mezz’ora della gara di ritorno, dovresti avanzare al turno di qualificazione successivo della European Conference League. Se dovesse ripetere la sua prestazione nei primi 60 minuti potrebbe finire nei guai. Di certo, come nel caso dei pallavolisti polacchi, la partita più importante deve ancora arrivare.