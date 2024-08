che cos ‘era questo?! Leon ha “distrutto” i suoi rivali. Conseguimento dello spazio polare ai Giochi Olimpici

Nella battaglia per la finale, i “biancorossi” hanno affrontato gli americani. Il primo set si è concluso con la vittoria dei polacchi 25:23. Wilfredo León ha contribuito notevolmente alla vittoria, stabilendo un nuovo record olimpico per il potere al servizio. .

– Posso aggiungere ancora una cosa. Ma per ora, se la palla entra in rete, mi basta. Quando potrò servire così velocemente alcune volte senza commettere errori, sarò molto felice. Perché non voglio fare qualcosa una volta sola, voglio essere forte e ad un livello costante, ha dichiarato il Lione in una conversazione a Parigi con l’Intera, che è ancora nella fase a gironi.